Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26: Un movimiento pendiente necesita decisión. Hacerlo ahora puede abrir un escenario mucho más estimulante para el próximo mes. Número de la Suerte: 21
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27: Una emoción que parecía confusa se vuelve finalmente comprensible. Ese entendimiento te permite tomar distancia sin resentimiento. Número de la Suerte: 9
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Se aproxima una oportunidad para mostrar creatividad. Preparar una idea con un poco más de estructura aumentará considerablemente su impacto. Número de la Suerte: 33
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: El orden será tu mejor aliado para cerrar octubre sin pendientes innecesarios. Empezá por aquello que venís evitando hace más tiempo. Número de la Suerte: 11
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Tu intuición sobre ciertos vínculos se vuelve más nítida. Conservá cerca a quienes demuestran respeto incluso cuando piensan distinto. Número de la Suerte: 28
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: El disfrute y el descanso deben ocupar un lugar real en tu agenda. Tu energía mejora cuando dejás de tratarlos como premio. Número de la Suerte: 15
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Entrás en la recta final del mes con ideas claras. Una decisión práctica puede dejarte muy bien preparado para noviembre. Número de la Suerte: 29
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: El esfuerzo acumulado comienza a sentirse como verdadera solidez. Reconocer tus avances será importante para mantener la motivación. Número de la Suerte: 17
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: El día favorece las definiciones y los cortes necesarios. Soltar algo que ya no funciona puede devolverte enorme energía. Número de la Suerte: 4
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: Tu necesidad de paz será más fuerte que cualquier deseo de tener razón. Elegir tranquilidad puede ser una auténtica victoria. Número de la Suerte: 22
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Una oportunidad para destacarte vuelve a aparecer. Esta vez tu experiencia te permitirá aprovecharla con mucha más inteligencia. Número de la Suerte: 47
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Tu percepción encuentra una respuesta donde nadie más estaba mirando. Confiá en esa capacidad, pero verificá antes de actuar. Número de la Suerte: 26
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