GALLO (You): 1933/45/57/69/81/93/2005/17/29 Una mirada renovada sobre organización económica puede darte claridad. La disciplina es una fortaleza, especialmente cuando la acompañás de paciencia y una mirada realista. Recordá: no te exijas controlar cada detalle; así vas a poder simplificar una tarea que parecía compleja. Lo cotidiano también ofrece oportunidades para aprender y crecer. Números de la Suerte: 5, 7, 16

PERRO (Xu): 1934/46/58/70/82/94/2006/18/30 Dedicar un momento a trabajo y colaboración puede resultar enriquecedor. Tu lealtad puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. Una buena orientación es sencilla: cuidá también tus propios límites, y date la oportunidad de construir confianza con acciones coherentes. Reconocer un pequeño avance es una buena forma de sostener la motivación. Números de la Suerte: 7, 29, 32

CERDO (Hai): 1935/47/59/71/83/95/2007/19/31 Una mirada renovada sobre metas a largo plazo puede darte claridad. La generosidad es una fortaleza, especialmente cuando la acompañás de paciencia y una mirada realista. Una buena orientación es sencilla: equilibrá el dar con el recibir, y date la oportunidad de disfrutar de las cosas simples. Las decisiones compartidas mejoran cuando hay espacio para el diálogo. Números de la Suerte: 9, 10, 31

RATA (Zi): 1936/48/60/72/84/96/2008/20/32 En este día, el descanso y el disfrute merecen un lugar en tus prioridades. El ingenio es una fortaleza, especialmente cuando lo acompañás de paciencia y una mirada realista. En vez de querer resolverlo todo, observá los detalles antes de decidir; el objetivo es convertir una buena idea en un plan concreto. Si surge una conversación, procurá escuchar antes de responder. Números de la Suerte: 9, 25, 35

BUEY (Chou): 1937/49/61/73/85/97/2009/21/33 Una mirada renovada sobre proyectos y decisiones puede darte claridad. La constancia es una fortaleza, especialmente cuando la acompañás de paciencia y una mirada realista. En vez de querer resolverlo todo, respetá tus propios tiempos; el objetivo es fortalecer lo que ya venís construyendo. Una pausa breve puede darte la perspectiva que necesitás. Números de la Suerte: 18, 25, 30

TIGRE (Yin): 1938/50/62/74/86/98/2010/22/34 Una mirada renovada sobre bienestar y hábitos puede darte claridad. Tu valentía puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. Recordá: evitá confundir entusiasmo con urgencia; así vas a poder dar un paso decidido sin perder prudencia. Elegir una sola prioridad te permitirá terminar el día con mayor satisfacción. Números de la Suerte: 26, 29, 33

CONEJO (Mao): 1939/51/63/75/87/99/2011/23/35 En este día, los cambios y la adaptación merecen un lugar en tus prioridades. Tu diplomacia puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. Recordá: expresá tus necesidades con claridad; así vas a poder crear acuerdos sin resignar tu tranquilidad. Lo cotidiano también ofrece oportunidades para aprender y crecer. Números de la Suerte: 6, 22, 24

DRAGÓN (Chen): 1940/52/64/76/88/2000/12/24/36 La propuesta de hoy gira alrededor de conversaciones pendientes. Apoyarte en tu liderazgo será útil para distinguir entre lo urgente y lo que realmente vale la pena. Una buena orientación es sencilla: escuchá las perspectivas ajenas, y date la oportunidad de inspirar a otros desde el ejemplo. Reconocer un pequeño avance es una buena forma de sostener la motivación. Números de la Suerte: 15, 24, 26

SERPIENTE (Si): 1941/53/65/77/89/2001/13/25/37 La jornada propone prestar atención a relaciones y comunicación. Tu intuición puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. Dale espacio a tus prioridades: contrastá tus impresiones con hechos. Esto puede ayudarte a comprender una situación desde otra perspectiva. Las decisiones compartidas mejoran cuando hay espacio para el diálogo. Números de la Suerte: 13, 16, 21