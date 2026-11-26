Butera advirtió que "el verano lo vamos a pasar, pero desde marzo se presentará un grave problema, porque los trenes chinos llevan 10 años circulando y no se les han realizado las reparaciones generales que requieren", y reveló que "desde las autoridades de Trenes Argentinos nos proponen sumar locomotoras, que tienen el mismo problema, la falta de repuestos".

El dirigente ferroviario precisó luego que "estamos gestionando una reunión con autoridades de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también por el tema de la obra del viaducto entre Sáenz y Plaza Constitución -de apenas 4 kilómetros de extensión- que cuando se paralizó hace tres años estaba muy avanzada, se había completado el 68 por ciento de la obra".

El informe de la Unión Ferroviaria sobre el material rodante, precisó que en cuanto a los trenes chinos, de 16 que había funcionando en 2023, ahora hay 8 (50 por ciento menos). Respecto a locomotoras, en tres años se pasó de 6 a 4 (33 por ciento de reducción) y los coches remolcados, de 25 se pasó a 18 (28 por ciento de recorte).

La consecuencia es que en los tres años de la presidencia de Javier Milei, la Línea Belgrano Sur pasó a tener 32 menos trenes por día, una reducción del 25 por ciento. Y eso provocó que de 60.000 usuarios que diariamente la usaban, pasara en julio último a 40.000. Los 20.000 que se perdieron tuvieron que recurrir al transporte automotor, con un costo mayor y tiempos de viaje más extensos.

La tripla radiada fue estacionada en un sector alejado del Depósito Tapiales, donde se ubica el material descartado: de hecho están junto a tres máquinas diésel hidráulicas fabricadas en España, que llegaron al país en 2007 y que tuvieron muy poco uso.

La ironía es que esa tripla es similar a los 43 trenes cero kilómetro -también fabricados en China- por los que el gobierno nacional efectuó el primer pago a mediados de octubre. Se trata de 36 formaciones de 3 coches cada una (108 unidades) para los servicios diésel de las líneas Sarmiento, Roca y Mitre y 7 formaciones de 6 coches cada una (42 unidades) para la Línea Belgrano Sur.

Pero no ocurre solamente en la Línea Belgrano Sur. En la Línea San Martín este año se incorporaron tres locomotoras 0 kilómetros, también de producción china- casi idénticas a las 24 que llegaron a 13 años, de las cuales funcionan apenas 10. En la misma línea, las dos máquinas para el servicio de larga distancia provenientes del país oriental hace 13 años están fuera de servicio, y se están utilizando locomotoras fabricadas en Argentina hace 48 años.

Mientras tanto, por la reducción de la disponibilidad de coches remolcados, por segundo día consecutivo este jueves en el ramal Temperley-Haedo se está utilizando una formación de 2 coches de pasajeros en vez de los 3 habituales, lo que significa una reducción del 33 por ciento. Personal ferroviario consultado por este medio indicó que "no hay repuestos, por lo que hay muchos coches fuera de servicio". La situación amenaza con extenderse a los trenes de los ramales Ezeiza-Cañuelas, Cañuelas-Monte (donde son frecuentes las cancelaciones) y Alejandro Korn-Chascomús.

En el ramal Temperley-Haedo subsiste desde hace una semana un hecho insólito: se sigue utilizando una sola vía (la 2 o descendente) de las dos existentes entre Hospital Español y Tablada. La medida fue implementada el 26 de enero a raíz de la reparación del puente sobre el Río Matanza correspondiente a la vía 1 o ascendente. Tenía que terminarse el 28 de marzo, pero se extendió hasta el 10 de julio, el 17 de octubre y el 19 de noviembre. La obra ya concluyó, pero aún no se pudo hacer la prueba necesaria para habilitar la vía, con la circulación de una locomotora, porque las malezas la taparon.