Consulta el horóscopo chino del domingo 6 de abril

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/15 Una vida sana requiere de desapego a los bienes materiales y compasión por el prójimo. ¿Cuán sada es tu vida?

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Esta influencia astral será menor en lo que se refiere a tu vida sentimental y al amor; algunos proyectos estarán demorados, un nuevo encuentro se postergará.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/0317 Una noticia te pondrá de buen humor, de dinero se trata. Una mudanza a otra parte de la ciudad no te conviene todavía.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /18 El día no es adecuado para empezar un nuevo trabajo, tampoco una nueva conquista amorosa, en ambos casos te vas al fracaso.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 Siempre imprudente para mostrar a los demás que no temes nada, el resultado de esta forma de practicar no será evidente sobre el sexo opuesto para hacerte desear.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 Actualmente el mejor camino para conquistar los corazones es el método clásico, con discursos y flores.Suerte en el azar

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 Varias actuaciones inverosímiles les caracterizarán, más en lo laboral y si no se controlan será fuente de malas sorpresas. Suerte en los juegos.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Te gusta hablar, pues bien, usa tu poder locutorio para calmar la persona que te ama, es la única cosa que podés hacer para intentar salvar la relación.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 Día apropiado para tomar iniciativas en tus actividades, conseguirás el apoyo de tus superiores y los medios para realizarlas.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 Vas a sentir la necesidad de disfrutar más de la vida y reducir tus actividades profesionales. El momento no es propicio para trabajar menos, necesitas dinero.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 Intenta conseguir un mejor equilibrio entre tus tareas y tu vida hogareña, dando a cada uno el tiempo que merece.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/14 El predominio de aspectos astrales favorables te permitirá fortalecer tus actividades, tu imagen, así como tu fama.