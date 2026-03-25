Diputados: empezaron las audiencias públicas por la Ley de Glaciares

Se podrá escuchar la voz de especialistas y representantes sectoriales interesados en las implicancias del proyecto que ya tiene media sanción de Senado. El congreso permanece vallado y se espera una gran movilización.
La Cámara de Diputados inició hoy a las 10 la primera audiencia sobre la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, que tiene en su primera jornada, que es presencial, 200 oradores, y mañana otros 200 en una reunión pública que se hará en forma remota.
Con más de 100 mil inscriptos, a Libertad Avanza (LLA) diseñó un esquema mixto de participación presencial y virtual, donde solo podrán exponer unos 400 oradores, de los cuales 200 lo harán este miércoles desde las 10 en forma presencial, otros 200 podrán exponer el jueves en el sistema remoto y el resto tendrá que hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.
Si bien la Justicia rechazó una de las cautelares presentadas por particulares para suspender esas reuniones públicas, quedaba otra presentada por organizaciones ambientalistas sin resolución hasta hoy, miércoles.
El Congreso amaneció este miércoles completamente vallado, con una fuerte presencia de fuerzas federales y un amplio despliegue de seguridad en sus alrededores.
Desde temprano se implementaron cortes de tránsito en varias arterias cercanas al Palacio Legislativo, lo que complica el movimiento en el centro porteño. Entre los cruces afectados se encuentran Avenida Entre Ríos y Alsina, Combate de los Pozos y Alsina, Hipólito Yrigoyen y Sarandí, además de Rivadavia y Sarandí, Riobamba y Mitre, y Callao y Mitre. Las restricciones están a cargo de fuerzas federales y se recomienda evitar la zona ante posibles demoras.
Por la tarde, además, se espera una movilización de esos mismos sectores en las inmediaciones del Congreso, lo que podría profundizar el clima de tensión en una jornada marcada, desde el inicio, por el vallado, los controles y la presencia policial.
Los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, José Peluc, hicieron llegar la convocatoria con la firma del secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán.
Ambas jornadas de debate fueron programadas para realizarse de 10 a 19, con la salvedad de que la primera será una reunión presencial, hoy en la Sala 2, en el segundo piso del anexo C de Diputados, mientras que la segunda fecha, de mañana 26, está pensada para que otros expositores puedan conectarse de manera virtual.
De acuerdo al cronograma previsto, cada orador tendrá un tiempo de exposición máximo de cinco minutos.
La oposición habría logrado ganar tiempo luego de que el oficialismo aceptara convocar a una doble fecha de audiencias públicas estos días 25 y 26 como paso previo a la firma del dictamen, lo que llevaría a posponer la sesión, como mínimo, hasta principios de abril.
En la primera reunión plenaria de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, diputados de distintos espacios de la oposición presionaron para que se convocara a audiencias públicas y se salieron con la suya.
Después de estos miércoles y jueves de debates no quedará tiempo para firmar dictamen en esta semana y la ventana recién volvería a abrirse del 6 al 10 de abril, dado que en el medio tocará otro doble feriado (2 y 3 de abril).
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