Diputados: empezaron las audiencias públicas por la Ley de Glaciares

Desde temprano se implementaron cortes de tránsito en varias arterias cercanas al Palacio Legislativo, lo que complica el movimiento en el centro porteño. Entre los cruces afectados se encuentran Avenida Entre Ríos y Alsina, Combate de los Pozos y Alsina, Hipólito Yrigoyen y Sarandí, además de Rivadavia y Sarandí, Riobamba y Mitre, y Callao y Mitre. Las restricciones están a cargo de fuerzas federales y se recomienda evitar la zona ante posibles demoras.

Por la tarde, además, se espera una movilización de esos mismos sectores en las inmediaciones del Congreso, lo que podría profundizar el clima de tensión en una jornada marcada, desde el inicio, por el vallado, los controles y la presencia policial.

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Los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, José Peluc, hicieron llegar la convocatoria con la firma del secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán.

Ambas jornadas de debate fueron programadas para realizarse de 10 a 19, con la salvedad de que la primera será una reunión presencial, hoy en la Sala 2, en el segundo piso del anexo C de Diputados, mientras que la segunda fecha, de mañana 26, está pensada para que otros expositores puedan conectarse de manera virtual.

De acuerdo al cronograma previsto, cada orador tendrá un tiempo de exposición máximo de cinco minutos.

Embed | Ahora hay una nueva forma en la que podés participar de las audiencias públicas de la Cámara de Diputados de la Nación,



De esta forma, la audiencia cuenta con cuatro mecanismos de participacion: presencial el 25 de marzo, virtual sincronico el 26, virtual asincronico, y… pic.twitter.com/zzBJLiPpsx — Diputados Argentina (@DiputadosAR) March 17, 2026

La oposición habría logrado ganar tiempo luego de que el oficialismo aceptara convocar a una doble fecha de audiencias públicas estos días 25 y 26 como paso previo a la firma del dictamen, lo que llevaría a posponer la sesión, como mínimo, hasta principios de abril.

En la primera reunión plenaria de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, diputados de distintos espacios de la oposición presionaron para que se convocara a audiencias públicas y se salieron con la suya.

Después de estos miércoles y jueves de debates no quedará tiempo para firmar dictamen en esta semana y la ventana recién volvería a abrirse del 6 al 10 de abril, dado que en el medio tocará otro doble feriado (2 y 3 de abril).