Ángel Di María y Jorgelina Cardoso explotaron en redes sociales con un periodista

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Sotelo mostró en una historia los mensajes de odio que le empezaron a llegar al filtrarse su número después del escándalo. “Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Se te van a ir las ganas de acosar y de mentir. Fin”, le respondió Jorgelina.

Por otro lado, Di María también se expresó mediante una historia de Instagram: "Te voy a dar un poco de fama, salame. Qué manera de inventar cosas”. Y el exfutbolista de la Selección y actual jugador de Rosario Central le advirtió: “Si seguís ensuciando mi nombre y el de mi familia, voy a ir a lo judicial”.