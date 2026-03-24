Ángel Di María y Jorgelina Cardoso explotaron en redes sociales con un periodista

El futbolista de Rosario Central y su esposa reconocida públicamente cruzaron a un joven que informó un supuesto suceso con ellos de protagonistas en un tweet que luego borró ante la repercusión negativa.
Ángel Di María y Jorgelina Cardoso explotaron en redes sociales con un joven periodista que informó un supuesto suceso con ellos de protagonistas en un tweet que luego debió borrar ante la repercusión negativa. Gonzalo Sotelo, que tiene menos de 10.000 seguidores en sus perfiles digitales, contó que el futbolista y en especial su esposa habrían hecho un escándalo en su barrio privado.
"La esposa de un ex jugador de la Selección Argentina y actual de Rosario Central armó quilombo al revisar las listas de ingreso del exclusivo barrio privado Funes Hill. Descubrió nombres de varios modelos. Vecinos aseguran que no la podían controlar: gritos, reproches y llantos. El chisme explota en Rosario", escribió el periodista.
“¿Querés fama, tontito? Te metiste en la boca del lobo, tenes que volver a nacer para ser más inteligente", le escribió en primera instancia Jorgelina compartiendo su tweet en una historia de Instagram. Sin embargo, ese fue el principio de la respuesta de la familia Di María al periodista.
Después, en otra historia de Instagram, Cardoso compartió una foto pública del joven y escribió: “El chico quiere fama, alguien que lo ayude a meterse en la tele. Es muy bebé, necesita un empujón y lo estamos ayudando, colaboren guerreros (como llaman a la hinchada de Central)".
Sotelo mostró en una historia los mensajes de odio que le empezaron a llegar al filtrarse su número después del escándalo. “Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Se te van a ir las ganas de acosar y de mentir. Fin”, le respondió Jorgelina.
Por otro lado, Di María también se expresó mediante una historia de Instagram: "Te voy a dar un poco de fama, salame. Qué manera de inventar cosas”. Y el exfutbolista de la Selección y actual jugador de Rosario Central le advirtió: “Si seguís ensuciando mi nombre y el de mi familia, voy a ir a lo judicial”.
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