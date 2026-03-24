Una multitud colmó la Plaza de Mayo en el "Día de la Memoria"

En paralelo, columnas de La Cámpora avanzaron hacia el centro tras partir desde la ex ESMA, en una movilización que incluyó una parada frente al domicilio de Cristina Kirchner, donde la ex presidenta cumple su condena.

Por su parte, el gobernador Bonaerense, Axel Kicillof aseguró que “esta multitud nos muestra que los negacionistas ya fracasaron: ni en los pibes, ni en los laburantes ni en los barrios entró el espantoso discurso del olvido”.

El radicalismo tuvo su columna propia, encabezada por uno de los jueces del juicio a las Juntas Militares, Ricardo Gil Lavedra. Además se vieron dirigentes de la Coalición Cívica en la zona de Plaza de Mayo, como el diputado Maximiliano Ferraro, y del titular del Frente Renovador, Sergio Massa, que encabezó la columna de su partido.

El acto central tuvo lugar en un escenario montado de espaldas a la Casa Rosada, que estuvo sin actividad durante la jornada. Se sentaron en la primera fila Estela de Carlotto (Abuelas), Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora) y Pérez Esquivel, entre otros referentes de derechos humanos, que fueron oradores en el acto.

Marcha por la memoria

El documento que se leyó fue extenso e incluyó múltiples críticas al Gobierno. Cerró su lectura Taty Almeida, quien en su tramo afirmó que “la única deuda es con el pueblo” y pidió lanzar un “plan de lucha”.

“Abajo la reforma laboral esclavista de Milei, del FMI y de las patronales”, exclamó Almeida en su discurso, antes de cerrarlo con la consigna tradicional de los organismos de derechos humanos: “¡30.000 detenidos-desaparecidos,