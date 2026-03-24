Una multitud colmó la Plaza de Mayo en el "Día de la Memoria"

En este 24 de marzo, Día de la Memoria, diferentes agrupaciones políticas, de derechos humanos y sindicatos, junto a familias, se reunió para recordar y rechazar el último golpe de Estado
Más de 50.000 personas colmaron la Plaza de Mayo y sus inmediaciones esta tarde para conmemorar los 50 años del último golpe de Estado, en eso momentos contra la ex presidente Isabel Perón, por parte de la Junta Militar que gobernó el país desde el 24 de marzo de 1976, hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando se reinstauró la democracia.
Bajo la consigna “Memoria, verdad y justicia” miles de personas se fueron acercando a la Plaza de Mayo hasta colmarla, y también sus calles adyacentes.
Por su parte, los organismos de derechos humanos, que levantaron un palco delante de la estatua de Manuel Belgrano, hicieron su propia convocatoria bajo el lema “A 50 años del golpe genocida: El mismo plan, la misma lucha. Son 30.000”.
Para alrededor de las 17.00 toda la Plaza de Mayo y las calles diagonales se veían repletas de familias, políticos, militantes, e integrantes de los organismos de derechos humanos en una jornada atravesada por el recuerdo del golpe de Estado de 1976.
En paralelo, columnas de La Cámpora avanzaron hacia el centro tras partir desde la ex ESMA, en una movilización que incluyó una parada frente al domicilio de Cristina Kirchner, donde la ex presidenta cumple su condena.
Por su parte, el gobernador Bonaerense, Axel Kicillof aseguró que “esta multitud nos muestra que los negacionistas ya fracasaron: ni en los pibes, ni en los laburantes ni en los barrios entró el espantoso discurso del olvido”.
El radicalismo tuvo su columna propia, encabezada por uno de los jueces del juicio a las Juntas Militares, Ricardo Gil Lavedra. Además se vieron dirigentes de la Coalición Cívica en la zona de Plaza de Mayo, como el diputado Maximiliano Ferraro, y del titular del Frente Renovador, Sergio Massa, que encabezó la columna de su partido.
El acto central tuvo lugar en un escenario montado de espaldas a la Casa Rosada, que estuvo sin actividad durante la jornada. Se sentaron en la primera fila Estela de Carlotto (Abuelas), Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora) y Pérez Esquivel, entre otros referentes de derechos humanos, que fueron oradores en el acto.
El documento que se leyó fue extenso e incluyó múltiples críticas al Gobierno. Cerró su lectura Taty Almeida, quien en su tramo afirmó que “la única deuda es con el pueblo” y pidió lanzar un “plan de lucha”.
“Abajo la reforma laboral esclavista de Milei, del FMI y de las patronales”, exclamó Almeida en su discurso, antes de cerrarlo con la consigna tradicional de los organismos de derechos humanos: “¡30.000 detenidos-desaparecidos,
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