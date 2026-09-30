GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización y el detalle te darán una ventaja. Revisa tus planes y asegúrate de que todo esté en orden. Números de la Suerte: 10, 13, 28

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad y la honestidad fortalecerán tus lazos. Es un buen día para pasar tiempo con tus seres queridos. Números de la Suerte: 11, 14, 29

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 La generosidad y el disfrute te esperan. Comparte tu alegría con otros y celebra los pequeños momentos de la vida. Números de la Suerte: 12, 15, 30

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para nuevas oportunidades y el inicio de proyectos. Tu agudeza mental te ayudará a ver caminos donde otros no los ven. ¡Aprovecha la chispa inicial! Números de la Suerte: 1, 19, 31

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La energía de hoy te invita a la paciencia y la perseverancia. No te rindas ante los pequeños obstáculos; tu constancia será recompensada. Números de la Suerte: 2, 20, 32

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Siente la valentía y el impulso de la acción. Es un día para defender tus convicciones y tomar la iniciativa en lo que te apasiona. Números de la Suerte: 3, 21, 33

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía y la calma son tus mejores aliados hoy. Busca la paz en tus relaciones y evita los conflictos innecesarios. Números de la Suerte: 4, 22, 34

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu carisma y energía están en alza. Es un momento excelente para inspirar a otros y liderar con confianza. Números de la Suerte: 5, 23, 35

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición y la reflexión te guiarán. Confía en tus presentimientos y dedica tiempo a la introspección. lNúmeros de la Suerte: 6, 24, 36