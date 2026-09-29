Números de la Suerte: 9, 15, 28

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Septiembre termina despertando nuevas ideas y proyectos que muy pronto comenzarán a desarrollarse. Tu creatividad seguirá siendo una de las herramientas más importantes para alcanzar el éxito. No dejes de confiar en tu capacidad de innovar.

Números de la Suerte: 11, 23, 30

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: El orden y la disciplina vuelven a darte tranquilidad al finalizar el mes. Haber planificado con tiempo te permite mirar octubre con confianza y sin pendientes importantes. La organización sigue siendo tu gran aliada.

Números de la Suerte: 12, 20, 32

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Terminás septiembre rodeado de personas que valoran tu honestidad y tu compromiso. Esa red de confianza será uno de los mayores apoyos para los desafíos que vienen. Cuidá esos vínculos porque son un verdadero tesoro.

Números de la Suerte: 13, 24, 31

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: El mes concluye con una sensación de gratitud y equilibrio. Aprendiste a valorar mucho más los pequeños momentos y descubriste que el bienestar nace de las cosas simples. Esa será una excelente energía para comenzar octubre.

Números de la Suerte: 14, 19, 33

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: El último día del mes invita a mirar hacia atrás con orgullo y hacia adelante con esperanza. Todo lo aprendido durante septiembre será una herramienta muy valiosa para los desafíos que vienen. Hoy termina un ciclo, pero comienza otro lleno de posibilidades.

Números de la Suerte: 2, 19, 31

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Septiembre finaliza dejando una sensación de estabilidad y crecimiento. Aunque todavía existan objetivos por alcanzar, hoy resulta evidente que avanzaste mucho más de lo que imaginabas. Entrás en octubre con bases mucho más sólidas.

Números de la Suerte: 4, 20, 33

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Cerrás el mes con una enorme energía para comenzar nuevos proyectos. La confianza que recuperaste durante estas semanas será el motor que impulse las decisiones más importantes del próximo período. Es tiempo de animarte.

Números de la Suerte: 6, 22, 35

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: El equilibrio emocional alcanzado durante los últimos días te permite cerrar septiembre con tranquilidad. Hoy comprendés que la verdadera fortaleza muchas veces consiste en mantener la paz aun cuando el entorno sea incierto.

Números de la Suerte: 5, 18, 29

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Terminás el mes sintiéndote preparado para asumir nuevos desafíos. Tu capacidad para liderar y generar entusiasmo seguirá creciendo durante las próximas semanas. Octubre promete abrir puertas interesantes.

Números de la Suerte: 8, 24, 36

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: La intuición confirma varias de las decisiones que fuiste tomando durante septiembre. Confiar en vos mismo fue la mejor elección y los resultados empiezan a hacerse visibles. Entrás al nuevo mes con mucha más seguridad interior.

Números de la Suerte: 7, 21, 34