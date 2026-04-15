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Consulta el horóscopo chino del jueves 16 de abril

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento constante. La acción te ordena. o Números de la Suerte: 7, 10, 26

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Sensibilidad presente. Escucharte te guía. o Números de la Suerte: 8, 11, 27

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Ingenio activo. Resolución rápida de problemas. o Números de la Suerte: 9, 12, 28

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Organización. Día ideal para planificar. o Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Compromiso. Sostenés lo importante. o Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Bienestar. Necesidad de bajar el ritmo.o Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día de enfoque práctico. Resolver lo pendiente te da alivio mental. o Números de la Suerte: 1, 17, 28

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Sostenés el ritmo sin desviarte. La disciplina sigue siendo tu fuerte. o Números de la Suerte: 2, 19, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Energía alta. Canalizarla en objetivos claros es clave. o Números de la Suerte: 3, 20, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Buscás tranquilidad. Evitar conflictos mejora tu día. o Números de la Suerte: 4, 21, 33

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Expansión. Se abren nuevas posibilidades. o Números de la Suerte: 5, 22, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición certera. Sabés cuándo avanzar. o Números de la Suerte: 6, 23, 35

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