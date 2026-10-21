Número de la Suerte: 7

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Tu capacidad para improvisar vuelve a abrirte una puerta. Un cambio inesperado puede terminar mejorando los planes originales.

Número de la Suerte: 31

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: Revisar gastos, tareas o compromisos será especialmente útil. Eliminar algo innecesario te devuelve tiempo y tranquilidad.

Número de la Suerte: 11

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Una persona puede sorprenderte favorablemente con su apoyo. Recordá reconocer también a quienes siempre están sin hacer ruido.

Número de la Suerte: 27

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: La jornada favorece el descanso, el disfrute y los encuentros agradables. Recuperar energía será más importante que producir sin pausa.

Número de la Suerte: 13

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Una jornada ideal para pensar en nuevos caminos. La curiosidad puede acercarte una posibilidad que antes no habías considerado.

Número de la Suerte: 38

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: El día te pide paciencia frente a una demora. Lo que parece un obstáculo puede terminar protegiéndote de una decisión precipitada.

Número de la Suerte: 14

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Tu energía estará especialmente intensa. Descargarla en un objetivo desafiante será mucho más provechoso que discutir por pequeñas cosas.

Número de la Suerte: 5

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: Tu capacidad para generar confianza beneficia una relación importante. Una conversación sensible puede acercarlos mucho más.

Número de la Suerte: 20

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Tenés una posibilidad concreta de avanzar hacia una meta ambiciosa. La clave será convertir el entusiasmo en disciplina.

Número de la Suerte: 46

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Algo que escuchás casi al pasar puede contener una información relevante. Prestá atención a los detalles y mantené discreción.

Número de la Suerte: 29