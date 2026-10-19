Número de la Suerte: 6

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Una propuesta inesperada puede resultarte tentadora. Analizala sin perder espontaneidad porque contiene posibilidades interesantes.

Número de la Suerte: 33

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: La productividad aumenta si eliminás distracciones y simplificás procesos. Menos tareas simultáneas significarán mejores resultados.

Número de la Suerte: 10

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Alguien puede necesitar tu apoyo y sabrás exactamente cómo ayudar. Recordá que acompañar no significa resolverle todo al otro.

Número de la Suerte: 26

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Una jornada ideal para reconectar con aquello que te da verdadero placer. Elegí calidad antes que cantidad en todos los sentidos.

Número de la Suerte: 15

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Una idea comienza a tomar forma concreta y puede convertirse en proyecto. Anotarla y establecer un primer paso será fundamental.

Número de la Suerte: 31

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: La perseverancia vuelve a ser tu mayor fortaleza. Un progreso pequeño puede tener consecuencias bastante grandes a largo plazo.

Número de la Suerte: 13

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Algo despierta tus ganas de competir y superarte. Utilizá esa energía para mejorar tu propio desempeño, no para compararte permanentemente.

Número de la Suerte: 28

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: Necesitás mayor suavidad en el trato con vos mismo. Exigirte menos puede ayudarte paradójicamente a rendir mucho mejor.

Número de la Suerte: 7

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Se abre una etapa favorable para mostrar tu capacidad. Un desafío puede convertirse en excelente oportunidad de crecimiento.

Número de la Suerte: 45

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Tu inteligencia estratégica estará especialmente activa. Elegir el momento preciso será mucho más importante que actuar rápido.

Número de la Suerte: 24