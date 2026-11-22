GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: Una reorganización de horarios o responsabilidades puede mejorar mucho tu semana. Ser flexible también forma parte de ser eficiente. Número de la Suerte: 12

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Una relación se fortalece mediante una conversación sincera. Mostrar tus límites puede generar más confianza, no menos. Número de la Suerte: 25

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Un pequeño acontecimiento feliz puede cambiar todo el clima de la jornada. Permitite disfrutarlo sin analizarlo demasiado. Número de la Suerte: 16

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Día propicio para acuerdos y negociaciones. Una concesión inteligente puede llevarte a obtener algo mucho más importante. Número de la Suerte: 22

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Tu firmeza genera respeto y estabilidad. No necesitás apresurarte para demostrar que estás avanzando. Número de la Suerte: 17

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Un impulso renovador puede ayudarte a atravesar una barrera personal. Animate a hacer de manera distinta aquello que siempre repetís igual. Número de la Suerte: 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: La armonía vuelve a un vínculo gracias a una actitud más abierta. Escuchar una perspectiva diferente puede sorprenderte favorablemente. Número de la Suerte: 9

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Tu presencia se vuelve especialmente magnética. Una reunión o encuentro puede colocarte en el centro de una conversación importante. Número de la Suerte: 43

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Una situación que observabas desde hace tiempo empieza a definirse. La paciencia te permite ahora tomar una decisión con mayor seguridad. Número de la Suerte: 27