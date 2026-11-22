Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en este día.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26: Tu necesidad de movimiento encuentra buen cauce en actividades nuevas. Un plan espontáneo puede regalarte una experiencia memorable. Número de la Suerte: 21
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27: Prestá atención a las señales de cansancio emocional. Reservarte tiempo propio evitará que termines absorbiendo problemas ajenos. Número de la Suerte: 4
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: La agilidad mental te ayuda a encontrar una salida ingeniosa. No descartes una alternativa porque no sea la opción tradicional. Número de la Suerte: 35
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: Una reorganización de horarios o responsabilidades puede mejorar mucho tu semana. Ser flexible también forma parte de ser eficiente. Número de la Suerte: 12
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Una relación se fortalece mediante una conversación sincera. Mostrar tus límites puede generar más confianza, no menos. Número de la Suerte: 25
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Un pequeño acontecimiento feliz puede cambiar todo el clima de la jornada. Permitite disfrutarlo sin analizarlo demasiado. Número de la Suerte: 16
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Día propicio para acuerdos y negociaciones. Una concesión inteligente puede llevarte a obtener algo mucho más importante. Número de la Suerte: 22
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Tu firmeza genera respeto y estabilidad. No necesitás apresurarte para demostrar que estás avanzando. Número de la Suerte: 17
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Un impulso renovador puede ayudarte a atravesar una barrera personal. Animate a hacer de manera distinta aquello que siempre repetís igual. Número de la Suerte: 32
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: La armonía vuelve a un vínculo gracias a una actitud más abierta. Escuchar una perspectiva diferente puede sorprenderte favorablemente. Número de la Suerte: 9
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Tu presencia se vuelve especialmente magnética. Una reunión o encuentro puede colocarte en el centro de una conversación importante. Número de la Suerte: 43
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Una situación que observabas desde hace tiempo empieza a definirse. La paciencia te permite ahora tomar una decisión con mayor seguridad. Número de la Suerte: 27
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