Número de la Suerte: 20, 27, 30

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Una mirada renovada sobre descanso y disfrute puede darte claridad. La creatividad es una fortaleza, especialmente cuando la acompañás de paciencia y una mirada realista. En vez de querer resolverlo todo, concentrate en una idea por vez; el objetivo es encontrar alternativas originales. Elegir una sola prioridad te permitirá terminar el día con mayor satisfacción.

Número de la Suerte: 4, 9, 16

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: En este día, proyectos y decisiones merece un lugar en tus prioridades. Tu disciplina puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. En vez de querer resolverlo todo, no te exijas controlar cada detalle; el objetivo es simplificar una tarea que parecía compleja. Lo cotidiano también ofrece oportunidades para aprender y crecer.

Número de la Suerte: 11, 27, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: En este día, bienestar y hábitos merece un lugar en tus prioridades. La lealtad es una fortaleza, especialmente cuando la acompañás de paciencia y una mirada realista. Recordá: cuidá también tus propios límites; así vas a poder construir confianza con acciones coherentes. Reconocer un pequeño avance es una buena forma de sostener la motivación.

Número de la Suerte: 13, 21, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Dedicar un momento a cambios y adaptación puede resultar enriquecedor. Apoyarte en tu generosidad será útil para distinguir entre lo urgente y lo que realmente vale la pena. Una buena orientación es sencilla: equilibrá el dar con el recibir, y date la oportunidad de disfrutar de las cosas simples. Las decisiones compartidas mejoran cuando hay espacio para el diálogo.

Número de la Suerte: 16, 18, 22

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: La propuesta de hoy gira alrededor de límites personales. El ingenio es una fortaleza, especialmente cuando lo acompañás de paciencia y una mirada realista. Dale espacio a tus prioridades: observá los detalles antes de decidir. Esto puede ayudarte a convertir una buena idea en un plan concreto. Si surge una conversación, procurá escuchar antes de responder.

Número de la Suerte: 5, 14, 34

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Dedicar un momento a equilibrio emocional puede resultar enriquecedor. La constancia es una fortaleza, especialmente cuando la acompañás de paciencia y una mirada realista. Recordá: respetá tus propios tiempos; así vas a poder fortalecer lo que ya venís construyendo. Una pausa breve puede darte la perspectiva que necesitás.

Número de la Suerte: 10, 20, 36

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Una mirada renovada sobre organización económica puede darte claridad. Podés aprovechar tu valentía para abordar las situaciones cotidianas con mayor confianza. Recordá: evitá confundir entusiasmo con urgencia; así vas a poder dar un paso decidido sin perder prudencia. Elegir una sola prioridad te permitirá terminar el día con mayor satisfacción.

Número de la Suerte: 2, 12, 28

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: La propuesta de hoy gira alrededor de trabajo y colaboración. Tu diplomacia puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. Recordá: expresá tus necesidades con claridad; así vas a poder crear acuerdos sin resignar tu tranquilidad. Lo cotidiano también ofrece oportunidades para aprender y crecer.

Número de la Suerte: 11, 30, 35

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Una mirada renovada sobre metas a largo plazo puede darte claridad. El liderazgo es una fortaleza, especialmente cuando lo acompañás de paciencia y una mirada realista. Dale espacio a tus prioridades: escuchá las perspectivas ajenas. Esto puede ayudarte a inspirar a otros desde el ejemplo. Reconocer un pequeño avance es una buena forma de sostener la motivación.

Número de la Suerte: 13, 21, 26

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: En este día, iniciativas y oportunidades merece un lugar en tus prioridades. La intuición es una fortaleza, especialmente cuando la acompañás de paciencia y una mirada realista. Dale espacio a tus prioridades: contrastá tus impresiones con hechos. Esto puede ayudarte a comprender una situación desde otra perspectiva. Las decisiones compartidas mejoran cuando hay espacio para el diálogo.

Número de la Suerte: 24, 26, 27