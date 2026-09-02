Consulta el horóscopo chino del jueves 3 de septiembre

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 El movimiento te ayuda a avanzar con claridad. La acción destraba lo pendiente y renueva tu energía. Evitar la quietud es fundamental hoy. Números de la Suerte: 7, 10, 26
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La sensibilidad te conecta con tu entorno. Comprendés mejor a quienes te rodean. Hoy tu empatía fortalece vínculos. Números de la Suerte: 8, 11, 27
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu ingenio se activa frente a lo inesperado. Encontrás soluciones rápidas y creativas. La agilidad mental te da ventaja. Números de la Suerte: 9, 12, 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 El orden mental mejora tu rendimiento general. Planificar te permite avanzar con seguridad. Hoy organizar será clave. Números de la Suerte: 10, 13, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad se demuestra con acciones concretas. Elegís sostener lo importante sin dudar. Esto fortalece vínculos genuinos. Números de la Suerte: 11, 14, 30
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El bienestar emocional toma protagonismo. Dedicarte tiempo mejora tu equilibrio interno. Bajar el ritmo te beneficia. Números de la Suerte: 12, 15, 31
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para enfocarte en lo esencial y dejar de lado distracciones. Algo que parecía urgente pierde importancia cuando reorganizás tus prioridades. La claridad mental te permite avanzar con seguridad. Números de la Suerte: 1, 17, 29
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La constancia vuelve a darte estabilidad frente a cambios externos. Mantener tu ritmo firme fortalece lo que venís construyendo. Lo sostenido hoy se consolida. Números de la Suerte: 2, 19, 31
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La energía está en alza y te impulsa a actuar con determinación. Canalizar esa intensidad hacia objetivos claros mejora tu rendimiento. Evitar impulsividad te beneficia. Números de la Suerte: 3, 20, 32
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La calma emocional te permite mantener equilibrio interno. Elegir bien tus prioridades evita desgaste innecesario. Hoy la armonía te favorece. Números de la Suerte: 4, 21, 33
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu presencia genera impacto positivo en tu entorno. Es un buen momento para tomar iniciativa con seguridad. La confianza te posiciona mejor. Números de la Suerte: 5, 22, 34
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición te permite anticiparte a situaciones. Escuchar tu percepción mejora decisiones importantes. Hoy la observación te da ventaja. Números de la Suerte: 6, 23, 35
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