Milei defendió el uso de la cadena nacional por Malvinas y apuntó al periodismo

Por su parte, el ministro de Hacienda británico, John Healey, aseguró que las Islas Malvinas "son británicas y seguirán siendo británicas mientras las Islas Malvinas así lo deseen”

Tras la reunión de gabinete, el vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que el mensaje del Presidente será transmitido por cadena nacional el jueves a las 21:00 y estará centrada en la cuestión Malvinas y en los avances diplomáticos que, según el Gobierno, se produjeron en torno al reclamo argentino.

Durante el encuentro en la Casa Rosada también se analizaron la evolución de los indicadores del mercado laboral, la tasa de inflación y lo que el Gobierno identifica como un proceso de crecimiento de la economía.

Malvinas: el tuit de Milei sobre la cadena nacional y las críticas al periodismo

Horas después de la reunión de Gabinete en Casa Rosada, el Presidente defendió el uso de la cadena nacional sobre la causa Malvinas y, sin nombrarlos, apuntó contra los periodistas que cuestionaron la medida.

"Anunciamos una cadena nacional para el jueves a las 21:00 hs. sobre un tema SAGRADO para los argentinos como es la causa de Malvinas, un reclamo histórico del pueblo argentino que al día de hoy sigue viendo violentada su soberanía nacional, y las MIERDAS HUMANAS (95%) de siempre salen a llorar por el uso de la cadena nacional", afirmó el líder de la Libertad Avanza desde su cuenta de la red social X.

Milei sumó en una nueva embestida contra la prensa: "¿Qué causa más importante y estratégica para los intereses vitales de la Nación puede haber más importante que la causa Malvinas? ¿Si este tema, que desconocen absolutamente, no amerita una cadena nacional, que tema lo ameritaría? O será que simplemente hay un conjunto de MIERDAS HUMANAS (95%) que van a atacar al gobierno incluso si implica defender intereses extranjeros? Vergüenza les debería dar".

El Presidente subrayó, por último, que su gobierno seguirá "defendiendo los intereses de la Nación Argentina con uñas y dientes pese a quien le pese".