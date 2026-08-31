Consulta el horóscopo chino del martes 1 de septiembre

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 El orden mental te permitió avanzar con claridad. Planificar te dio control durante el período y hoy organizás los próximos pasos. Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad fortaleció vínculos importantes. Hoy esas relaciones se consolidan con mayor firmeza y actuar con coherencia seguirá beneficiándote. Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El bienestar emocional se vuelve protagonista. Cerrás el mes con mayor equilibrio interno y priorizarte será la mejor decisión. Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para cerrar el mes con balance y claridad. Evaluar lo vivido te permite ajustar tus próximos pasos y la organización será tu mejor aliada. Números de la Suerte: 1, 18, 30

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La estabilidad construida durante el mes se fortalece. Mantener tu ritmo te posiciona mejor para lo que viene y lo sostenido termina consolidándose. Números de la Suerte: 2, 20, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La energía sigue presente hacia el cierre del mes. Canalizarla con estrategia mejora los resultados y evitar la impulsividad será una ventaja. Números de la Suerte: 3, 21, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía emocional te permite cerrar el período con equilibrio. Evitar tensiones mejora tu claridad mental y la calma será tu mayor fortaleza. Números de la Suerte: 4, 22, 33

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu liderazgo se fortalece hacia el cierre del mes. Hoy podés influir positivamente en otros y actuar con confianza te posicionará mejor para los desafíos que vienen. Números de la Suerte: 5, 23, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición te permite comprender mejor lo vivido. Escuchar tu percepción mejora las decisiones futuras y la observación te dará una ventaja importante. Números de la Suerte: 6, 24, 35