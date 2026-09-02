Milei no fue al acto por el Día de la Industria y desató la furia: "Esta gente no sabe lo que es una fábrica"

Entre noviembre de 2023 y mayor de 2026 cerraron 4.020 industrias manufactureras.

Para Rappallini, “la economía no puede medirse solamente por la inflación” y sostuvo que construir ese puente hacia el crecimiento, "incluye reconstruir el crédito, acelerar la reducción del costo argentino, combatir la competencia desleal y el contrabando, garantizar el abastecimiento de la energía a precios competitivos en todo el territorio nacional, facilitar la baja de la morosidad, generar la infraestructura necesaria para exportar y consolidar la modernización laboral".

"Un país puede tener capital, incluso recursos naturales y en consecuencia, riqueza acumulada, pero cuando pierde su capacidad de transformar, también pierde su capacidad de generar riqueza”, remarcó Rappallini.

En otro tramo del discurso, el presidente de la UIA dijo: "Cuando abrimos la economía, proceso necesario para la integración, no ponemos al 100% de la economía argentina a competir con el mundo. Ponemos a competir principalmente al 25% que produce bienes y servicios transables, es decir, aquellos que pueden importarse o exportarse. Dentro de ese sector está gran parte de nuestra industria. Por eso la competitividad internacional es la condición concreta bajo la cual producimos”.

"La industria queda expuesta a precios internacionales, pero sigue pagando costos argentinos. Por ello, Rappallini propuso construir un puente que posibilite a todos los sectores la transición sin alterar el equilibrio fiscal. “La industria compite con el mundo”, remarcó Rappallini.

Y agregó: "Si es la industria la que enfrenta la exigencia de la apertura, también es la industria la que necesita las condiciones y las herramientas para atravesar la transformación”.

Ante la ausencia de dirigentes de peso del Gobierno, los industriales estallaron. El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, cargó contra el gobierno de Javier Milei ante la dificil situación que atraviesa la actividad fabril. “Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica”, lanzó.

Moretti fue más allá y cargó con dureza aunque sin nombrarlo directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo: “Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”.

“Debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda. ¿Por qué no usará lo mismo que usa para él para nuestro país?”, lanzó.

Moretti admitió que hay sectores de la economía en crecimiento, “a los que el Gobierno apuesta fuerte”, como el agro, la minería y el petróleo. Pero insistió en que el sector industrial “en su conjunto está en una situación muy, muy difícil”.

El Día de la Industria se celebra en el país desde 1941, en recuerdo de la primera exportación realizada el 2 de septiembre de 1587 desde la Argentina -en ese entonces territorio dependiente del Virreinato del Perú- hacia Brasil. La carabela San Antonio llevaba un cargamento de tejidos y bolsas de harina producidos en Santiago del Estero.

Día de la Industria: los números negativos del sector manufacturero

Un informe del Centro de Economía Política Argentina al que accedió Popular reflejó este martes la situación crítica de la industria manufacturera. Aquí, los principales números del sector basados en datos del Indec:

-En términos interanuales, la industria acumuló una caída del 1,9% durante el primer semestre de 2026.

-En comparación con el ciclo enero 2022 - noviembre 2023, el nivel de actividad registró un derrumbe del 8,1%.

-El Índice de Producción Industrial (IPI) del primer semestre de este año se ubicó el 2,2% por debajo del mismo período que en 2025.

-En el promedio del gobierno de Milei, la producción industrial aparece el 10,2% por debajo del modelo anterior.

-El uso de la capacidad instalada alcanzó en junio pasado sólo el 59,1%. O sea, cuatro de diez máquinas de la industria están en desuso.

-La cifra está 9,5 puntos porcentuales por debajo del nivel de 2023.

-Todos los sectores industriales, excluyendo refinación de petróleo que creció 5,2% y productos alimenticios y bebidas que trepó marginalmente 0,3%, redujeron su uso de capacidad instalada en la comparación con junio 2023.

La industria es uno de los sectores más afectados por la pérdida de empleo.

-Las mayores caídas se observan en “Metalmecánica excluida industria automotriz” (-30,9%) y “productos minerales no metálicos” (-30,4%).

-Las mayores caídas se observan en “Metalmecánica excluida industria automotriz” (-30,9%) y “productos minerales no metálicos” (-30,4%).

-Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 97.312 puestos de trabajo registrados en el sector industrial (-8,0%) y cerraron 4.020 industrias manufactureras (-8,1%).

-Con un desplome del 7,9% entre 2023 y 2025, Argentina ostenta el segundo peor desempeño industrial del mundo sobre un universo de 56 economías analizadas, superada sólo por Hungría.

El informe del CEPA atribuyó la crisis industrial a la caída de ventas y "la apertura acelerada, sin financiamiento ni planificación, de importaciones de bienes de consumo". Según datos del Indec, el primer semestre de 2026 se consolidó como el de mayor nivel de importaciones de bienes de consumo final desde que se tiene registro histórico, alcanzando los U$S5.362 millones.

La entrada de productos elaborados desde el exterior mostró incrementos sustanciales frente a 2023 en rubros sensibles para la producción local: electrodomésticos y luminarias (+109,2%), indumentaria y prendas de vestir (+86,3%), motos y bicicletas (+67,6%) y alimentos procesados (+51,9%).