Consulta el horóscopo chino del jueves 30 de abril

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 El movimiento constante te permitió avanzar más de lo que creías. Ahora podés ver resultados. Números de la Suerte: 7, 10, 26
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Lo emocional encuentra un orden. Cerrás el mes con mayor claridad interna. Números de la Suerte: 8, 11, 27
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu ingenio te permitió resolver situaciones clave. Eso te posiciona mejor para lo que sigue. Números de la Suerte: 9, 12, 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización fue tu aliada. Gracias a eso, llegás al cierre con control. Números de la Suerte: 10, 13, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad y el compromiso fortalecieron vínculos importantes durante este período. Números de la Suerte: 11, 14, 30
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El bienestar que priorizaste se refleja en tu energía. Cerrás el mes en equilibrio. Números de la Suerte: 12, 15, 31
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para cerrar el mes con claridad y decisión. Lo que definís ahora impacta en lo que viene. Números de la Suerte: 1, 18, 30
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La constancia que sostuviste durante el mes empieza a consolidarse. No fue en vano. Números de la Suerte: 2, 20, 31
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La energía sigue alta, pero ahora con más control. Es un buen momento para avanzar con inteligencia. Números de la Suerte: 3, 21, 32
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía lograda te permite cerrar el mes en equilibrio. Evitaste más conflictos de los que imaginás. Números de la Suerte: 4, 22, 33
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu crecimiento es evidente. Si sostenés este nivel, lo que viene es expansión real. Números de la Suerte: 5, 23, 34
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La introspección te deja aprendizajes claros. Entendés qué repetir y qué no. Números de la Suerte: 6, 24, 35
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