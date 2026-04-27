Consulta el horóscopo chino del martes 28 de abril

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 El movimiento te permite avanzar. La inercia es tu peor enemiga hoy. Números de la Suerte: 7, 10, 26
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La sensibilidad se convierte en guía. Escuchar lo que sentís te ordena. Números de la Suerte: 8, 11, 27
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu ingenio vuelve a destacarse. Encontrás soluciones prácticas a situaciones complejas. Números de la Suerte: 9, 12, 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 El orden mental se traduce en mejores decisiones. Organizarte es avanzar. Números de la Suerte: 10, 13, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad se fortalece con acciones concretas. Hoy es un día para demostrarla. Números de la Suerte: 11, 14, 30
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El bienestar se construye en lo simple. Hoy entendés qué necesitás para estar mejor. Números de la Suerte: 12, 15, 31
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para reorganizar tu energía. No se trata de hacer más, sino de hacer mejor. Números de la Suerte: 1, 18, 30
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La constancia empieza a mostrar resultados más visibles. Lo sostenido toma forma concreta. Números de la Suerte: 2, 20, 31
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La intensidad puede jugar a favor si lográs mantener el control. La impulsividad es el riesgo. Números de la Suerte: 3, 21, 32
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La calma te permite ver con mayor claridad. Evitar reacciones impulsivas mejora todo. Números de la Suerte: 4, 22, 33
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu presencia sigue creciendo. Hoy podés influir positivamente en otros si actuás con inteligencia. Números de la Suerte: 5, 23, 34
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La observación te da ventaja estratégica. Entendés más de lo que se dice. Números de la Suerte: 6, 24, 35
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