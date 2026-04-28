Consulta el horóscopo chino del miércoles 29 de abril

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 El movimiento genera oportunidades. Hoy no es día para quedarte quieto. Números de la Suerte: 7, 10, 26
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Lo emocional se equilibra cuando dejás de resistirte. Aceptar te libera. Números de la Suerte: 8, 11, 27
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu creatividad vuelve a ser clave. Una idea puede marcar la diferencia. Números de la Suerte: 9, 12, 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 El orden te permite optimizar tu tiempo y evitar desgastes innecesarios. Números de la Suerte: 10, 13, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La honestidad genera vínculos más sólidos. Hoy es mejor ser claro que evitar conflictos. Números de la Suerte: 11, 14, 30
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31El disfrute aparece cuando bajás la exigencia. Hoy es un buen día para equilibrarte. Números de la Suerte: 12, 15, 31
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para tomar decisiones con mayor seguridad. Lo que antes dudabas ahora se vuelve evidente. Números de la Suerte: 1, 17, 29
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33La firmeza te sostiene frente a cualquier duda externa. Sabés lo que estás haciendo. Números de la Suerte: 2, 19, 31
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La acción directa te favorece, siempre que no pierdas el control emocional. Números de la Suerte: 3, 20, 32
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía es resultado de elegir bien dónde estar. Hoy eso se vuelve evidente. Números de la Suerte: 4, 21, 33
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36Tu energía te posiciona en un lugar de liderazgo natural. Otros empiezan a seguirte. Números de la Suerte: 5, 22, 34
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición te permite anticiparte a situaciones que otros no ven venir. Números de la Suerte: 6, 23, 35
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