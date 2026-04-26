Consulta el horóscopo chino del lunes 27 de abril

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento. Una caminata o salida corta te despeja como nada. Números de la Suerte: 5, 19, 33.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción delicada. Agradecer lo que tenés calma el ruido interno. Números de la Suerte: 6, 18, 25.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Astucia adaptativa. Si algo cambia, vos cambiás mejor. Números de la Suerte: 9, 21, 34.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden consciente. Priorizar de verdad y no de palabra te libera tiempo. Números de la Suerte: 10, 22, 36.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad selectiva. Cuidás tu círculo más íntimo. Números de la Suerte: 11, 23, 27.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Placer simple. Un momento tranquilo vale más que un plan enorme. Números de la Suerte: 4, 13, 26.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día rápido y productivo. Cerrás más cosas de las que esperabas. Números de la Suerte: 3, 12, 24.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Firmeza suave. Podés decir “hasta acá” sin pelea. Números de la Suerte: 2, 17, 30.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Impulso valiente. Un riesgo medido te sale bien. Números de la Suerte: 1, 8, 29.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Clima amable. Te rodeás de gente que no exige, sino acompaña. Números de la Suerte: 4, 15, 31.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Protagonismo final. Tu opinión tiene peso en la recta final del mes. Números de la Suerte: 8, 20, 35.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Mirada profunda. Terminás de ver la verdad de una situación. Números de la Suerte: 7, 16, 32.
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