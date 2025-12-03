Consultá el horóscopo chino del jueves 4 de diciembre

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La observación y la paciencia te darán ventajas. Prestá atención a los detalles y no te precipites al tomar decisiones importantes. Números de la Suerte: 9, 12, 27
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 La libertad y la espontaneidad te traerán alegría. Permitite disfrutar de la vida sin ataduras y sin preocupaciones excesivas. Números de la Suerte: 10, 13, 28
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La compasión y la conexión emocional con tus seres queridos fortalecerán tus lazos y te darán paz interior. Números de la Suerte: 11, 14, 29
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu inteligencia te ayudará a resolver cualquier obstáculo. Confiá en tu capacidad de adaptación y en tu mente ágil para encontrar soluciones. Números de la Suerte: 12, 15, 30
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización en tus finanzas te dará tranquilidad. Planificá tus gastos y ahorros con antelación para mantener el control de tu economía. Números de la Suerte: 1, 19, 31
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad y la honestidad serán tus guías. Sé un pilar de confianza para quienes te rodean y demuéstrales tu integridad. Números de la Suerte: 2, 20, 32
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 La generosidad y el buen humor te harán popular. Disfrutá de la compañía de otros y celebrá la vida con optimismo y alegría. Números de la Suerte: 3, 21, 33
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para negociar y buscar soluciones creativas. Tu ingenio te permitirá encontrar el camino correcto en cualquier situación. Números de la Suerte: 4, 22, 34
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La estabilidad financiera es una prioridad. Es un buen momento para revisar inversiones o planificar gastos importantes para tu futuro. Números de la Suerte: 5, 23, 35
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Tu confianza y energía te harán destacar. No temas tomar la delantera en nuevas iniciativas y proyectos personales o profesionales. Números de la Suerte: 6, 24, 36
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía en tus relaciones es clave. Buscá el equilibrio y la comprensión en tus interacciones diarias con los demás. Números de la Suerte: 7, 10, 25
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Es un día para brillar y asumir riesgos calculados. Tu carisma atraerá nuevas oportunidades y te permitirá avanzar en tus objetivos. Números de la Suerte: 8, 11, 26
comentar