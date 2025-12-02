Consultá el horóscopo chino del miércoles 3 de diciembre

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición te ayudará a desentrañar cualquier misterio. Confiá en tu voz interior para tomar decisiones importantes y navegar por la incertidumbre. Números de la Suerte: 8, 11, 26
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 La acción rápida te permitirá aprovechar oportunidades fugaces. Mantenete alerta y dispuesto a moverte con agilidad para no perderlas. Números de la Suerte: 9, 12, 27
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La conexión emocional con tus seres queridos es fundamental. Nutrí esos lazos y buscá momentos de cercanía y afecto para fortalecerlos. Números de la Suerte: 10, 13, 28
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu creatividad te ayudará a resolver cualquier problema. Pensá fuera de la caja y sorprendé con tus ideas innovadoras. Números de la Suerte: 11, 14, 29
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La atención a los detalles te garantizará el éxito en tus tareas y proyectos. No dejes nada al azar y revisá todo con minuciosidad. Números de la Suerte: 12, 15, 30
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Tu sentido de la justicia te hará defender lo que crees. Apoyá a quienes lo necesitan y sé un defensor de la verdad y la equidad. Números de la Suerte: 1, 19, 31
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 La generosidad y el optimismo te abrirán puertas. Tu buena vibra es contagiosa y atraerá cosas positivas a tu vida. Números de la Suerte: 2, 20, 32
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 La adaptabilidad es clave hoy. Preparate para cambios inesperados y ajustate con flexibilidad a las nuevas circunstancias que se presenten. Números de la Suerte: 3, 21, 33
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La persistencia en tus metas a largo plazo dará frutos. No te desanimes y seguí trabajando con dedicación y enfoque en tus objetivos. Números de la Suerte: 4, 22, 34
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Es un día para mostrar tu individualidad y confiar en tu fuerza interior. No te conformes con lo establecido y buscá tu propio camino con valentía. Números de la Suerte: 5, 23, 35
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La diplomacia y la búsqueda de acuerdos te traerán paz. Evitá las confrontaciones y buscá el entendimiento mutuo en todas tus interacciones. Números de la Suerte: 6, 24, 36
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu liderazgo natural será bienvenido. Tomá la iniciativa en situaciones que requieran dirección y guía, tu capacidad será valorada. Números de la Suerte: 7, 10, 25
