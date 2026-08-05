Consulta el horóscopo chino del jueves 6 de agosto

Números de la Suerte: 8, 11, 27

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu ingenio será tu mejor herramienta frente a los imprevistos. Encontrarás soluciones rápidas y la creatividad te abrirá nuevas oportunidades.

Números de la Suerte: 9, 12, 28

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización será la clave para aprovechar mejor el día. Planificar con tiempo te permitirá avanzar con seguridad y confianza.

Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad y el compromiso quedarán demostrados con hechos. Sostener aquello que considerás importante fortalecerá tus relaciones.

Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Dedicar tiempo a tu bienestar emocional será fundamental. Disminuir el ritmo y priorizar el descanso renovará tus energías.

Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Antes de tomar una decisión, observá el panorama completo. Un cambio de perspectiva puede ayudarte a resolver aquello que parecía complicado.

Números de la Suerte: 1, 18, 30

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La constancia sigue siendo tu principal fortaleza. Mantener el rumbo sin apurarte permitirá que los resultados se consoliden con firmeza.

Números de la Suerte: 2, 20, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Contás con la energía necesaria para avanzar hacia tus objetivos. Dirigir ese impulso con inteligencia evitará decisiones apresuradas.

Números de la Suerte: 3, 21, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La serenidad será tu mejor aliada para mantener la claridad mental. Priorizar lo importante hará que tu jornada sea más armoniosa.

Números de la Suerte: 4, 22, 33

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu actitud inspirará confianza en quienes te rodean. Es un momento favorable para tomar la iniciativa y liderar nuevos proyectos.

Números de la Suerte: 5, 23, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Tu intuición estará especialmente afinada. Prestar atención a los pequeños detalles te permitirá tomar decisiones más acertadas.

Números de la Suerte: 6, 24, 35