Consulta el horóscopo chino del lunes 3 de agosto

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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Caballo (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 La fortuna favorece el movimiento y la iniciativa. Salir de la rutina o comenzar un nuevo proyecto renovará tu entusiasmo y te abrirá oportunidades inesperadas. Hoy avanzar será tu mejor decisión. Números de la Suerte: 7, 10, 26
Cabra (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Hoy la suerte astral fluye a través de la sensibilidad y la comprensión. Escuchar tus emociones y fortalecer los vínculos importantes te ayudará a encontrar el equilibrio que necesitás. Números de la Suerte: 8, 11, 27
Mono (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 La fortuna potencia tu creatividad y tu rapidez mental. Una idea original o una solución diferente te permitirá resolver con éxito un desafío que parecía complicado. Números de la Suerte: 9, 12, 28
Gallo (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La suerte se encuentra en el orden y la planificación. Organizar tus prioridades desde el comienzo del día te permitirá avanzar con mayor seguridad y alcanzar tus objetivos con eficacia. Números de la Suerte: 10, 13, 29
Perro (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La fortuna favorece la confianza y la lealtad en tus relaciones. Rodearte de personas sinceras fortalecerá tu ánimo y te permitirá construir vínculos aún más sólidos. Números de la Suerte: 11, 14, 30
Cerdo (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Hoy la suerte aparece cuando priorizás tu bienestar. Encontrar un momento para descansar y recuperar energías será la mejor forma de afrontar los próximos desafíos. Números de la Suerte: 12, 15, 31
Rata (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 La fortuna astral impulsa tu capacidad de organización y estrategia. Planificar cada paso con calma te permitirá aprovechar oportunidades que pasarían desapercibidas para otros. Números de la Suerte: 1, 18, 30
Búfalo (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La suerte acompaña la constancia y la disciplina que te caracterizan. Mantener un ritmo firme y ordenado será la mejor manera de consolidar todo lo que venís construyendo. Números de la Suerte: 2, 20, 31
Tigre (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La fortuna fortalece tu determinación y tus ganas de avanzar. Actuar con decisión, pero sin apresurarte, te permitirá alcanzar mejores resultados durante la jornada. Números de la Suerte: 3, 21, 32
Conejo (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Hoy la suerte se encuentra en la calma y el equilibrio emocional. Mantenerte alejado de conflictos innecesarios te ayudará a tomar decisiones más acertadas y con mayor claridad Números de la Suerte: 4, 22, 33
Dragón (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 La fortuna resalta tu seguridad y tu capacidad para liderar. Confiar en tus habilidades abrirá puertas importantes y te permitirá destacarte en nuevos proyectos. Números de la Suerte: 5, 23, 34
Serpiente (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La suerte astral favorece tu intuición y tu capacidad de observación. Percibir detalles que otros no notan te dará una ventaja importante para tomar decisiones inteligentes. Números de la Suerte: 6, 24, 35
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