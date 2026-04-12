Consulta el horóscopo chino del lunes 13 de abril

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Dinamismo. Día activo, con mucho movimiento. Números de la Suerte: 3, 16, 27.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Sensibilidad. Conectás con lo emocional profundo. Números de la Suerte: 5, 13, 25.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Astucia. Resolución inteligente de conflictos. Números de la Suerte: 10, 21, 32.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Organización. Día ideal para planificar. Números de la Suerte: 11, 22, 34.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad. Refuerzo de vínculos importantes. Números de la Suerte: 12, 24, 36.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Relajación. Necesidad de bajar un cambio. Números de la Suerte: 6, 15, 26.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Decisión clara. Cerrás algo que venías dudando. Números de la Suerte: 4, 11, 23.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Estabilidad. Nada te saca de tu eje hoy. Números de la Suerte: 2, 18, 29.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Acción directa. Vas al frente sin vueltas. Números de la Suerte: 1, 7, 26.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Armonía emocional. Buscás paz antes que conflicto. Números de la Suerte: 6, 14, 28.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Dragón: Brillo personal. Te hacés notar naturalmente. Números de la Suerte: 8, 20, 33.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Serpiente: Lectura fina. Entendés lo que no se dice. Números de la Suerte: 9, 17, 30.
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