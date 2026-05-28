Papelón: Boca se despidió de la Copa Libertadores en fase de grupos

La derrota consumó otro duro golpe internacional para Boca, que no juega una fase eliminatoria de Libertadores desde la edición 2023 en la que llegó a la final, y tendrá que jugar los playoffs de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a O'Higgins de Chile. Universidad Católica avanzó a los octavos de final como líder de la zona, mientras que Cruzeiro, que goleó 4-0 a Barcelona, pasó como segundo. Boca seguirá soñando con la séptima después de esta noche donde la angustia y la bronca se adueñaron de La Bombonera.

El resumen de Boca 0-1 Universidad Católica