Papelón: Boca se despidió de la Copa Libertadores en fase de grupos

El equipo de Claudio Úbeda, que necesitaba la victoria contra Universidad Católica en La Bombonera para avanzar a octavos de final, cayó 1 a 0 y jugará los playoffs de la Sudamericana.
Boca perdió 1 a 0 con Universidad Católica en La Bombonera y quedó eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos. El Xeneize, que estaba obligado a ganarle al equipo chileno, no encontró respuestas futbolísticas en todo el encuentro, se fue al descanso en desventaja y en el complemento no supo concretar sus aproximaciones. Con este resultado, el equipo de Úbeda quedó tercero en el grupo y pasará a los playoffs de la Copa Sudamericana.
La diferencia se construyó a los 33 minutos del primer tiempo, tras un córner ejecutado en corto por Leandro Paredes que terminó en una rápida transición de Universidad Católica. Cristian Cuevas encabezó la contra y asistió a Clemente Montes, que definió con un remate cruzado inatajable para Leandro Brey. El gol golpeó fuerte a Boca y sintió el impacto también en las tribunas, donde bajaron reproches al son de "movete, Boca movete".
El Xeneize intentó reaccionar en el complemento con los ingresos de Velasco y Romero, pero no mostró mejoras notables en la construcción de fútbol. Solamente tuvo llegadas aisladas sobre el arco defendido por Vicente Bernedo y volvió a exhibir los mismos problemas de definición que marcaron su campaña continental.
En el final, Boca llegó a convertir mediante Óscar Romero, pero la acción fue invalidada por posición adelantada. Más tarde, el delantero paraguayo volvió a exigir a Bernedo con un cabezazo y un remate dentro del área, mientras que Velasco y Zeballos también estuvieron cerca de empatar, aunque la falta de eficacia terminó condenando al conjunto local.
La derrota consumó otro duro golpe internacional para Boca, que no juega una fase eliminatoria de Libertadores desde la edición 2023 en la que llegó a la final, y tendrá que jugar los playoffs de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a O'Higgins de Chile. Universidad Católica avanzó a los octavos de final como líder de la zona, mientras que Cruzeiro, que goleó 4-0 a Barcelona, pasó como segundo. Boca seguirá soñando con la séptima después de esta noche donde la angustia y la bronca se adueñaron de La Bombonera.
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