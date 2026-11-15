MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Tendrás gran capacidad para encontrar soluciones alternativas. Allí donde otros ven dos opciones, vos probablemente encuentres una tercera. Número de la Suerte: 32

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: La jornada favorece terminar tareas y dejar asuntos definitivamente cerrados. Cada pendiente menos te devuelve concentración. Número de la Suerte: 11

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Un acto de lealtad fortalece una relación significativa. También podés descubrir que ciertas promesas no tenían tanto sustento. Número de la Suerte: 24

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Una buena noticia relacionada con tu entorno cercano mejora el ánimo. Celebrá los pequeños avances sin esperar siempre grandes acontecimientos. Número de la Suerte: 17

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Tus reflejos mentales estarán especialmente rápidos. Resolver primero aquello que más te preocupa libera una enorme cantidad de energía. Número de la Suerte: 21

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Una decisión económica o práctica necesita prudencia. No te dejes apurar por otros si todavía querés revisar algunos detalles. Número de la Suerte: 13

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: La valentía te ayuda a atravesar una conversación incómoda. Hablar con firmeza pero sin atacar cambia completamente el resultado. Número de la Suerte: 30

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: Buscás paz y tendrás buenas posibilidades de encontrarla. Rodearte de personas simples y genuinas será especialmente reparador. Número de la Suerte: 5

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Tu liderazgo gana reconocimiento y alguien puede confiarte mayor responsabilidad. Tomalo como oportunidad, no como carga. Número de la Suerte: 42

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Una información llega y confirma algo que sospechabas. Evitá reaccionar inmediatamente; utilizá lo que sabés con inteligencia. Número de la Suerte: 28