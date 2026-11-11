Número de la Suerte: 1, 10, 17

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Una mirada renovada sobre iniciativas y oportunidades puede darte claridad. Tu creatividad puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. En vez de querer resolverlo todo, concentrate en una idea por vez; el objetivo es encontrar alternativas originales. Elegir una sola prioridad te permitirá terminar el día con mayor satisfacción.

Número de la Suerte: 11, 27, 31

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: Dedicar un momento a aprendizajes y nuevas ideas puede resultar enriquecedor. Apoyarte en tu disciplina será útil para distinguir entre lo urgente y lo que realmente vale la pena. Recordá: no te exijas controlar cada detalle; así vas a poder simplificar una tarea que parecía compleja. Lo cotidiano también ofrece oportunidades para aprender y crecer.

Número de la Suerte: 1, 11, 26

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Dedicar un momento a creatividad y expresión puede resultar enriquecedor. La lealtad es una fortaleza, especialmente cuando la acompañás de paciencia y una mirada realista. Recordá: cuidá también tus propios límites; así vas a poder construir confianza con acciones coherentes. Reconocer un pequeño avance es una buena forma de sostener la motivación.

Número de la Suerte: 1, 7, 35

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: En este día, descanso y disfrute merece un lugar en tus prioridades. Apoyarte en tu generosidad será útil para distinguir entre lo urgente y lo que realmente vale la pena. En vez de querer resolverlo todo, equilibrá el dar con el recibir; el objetivo es disfrutar de las cosas simples. Las decisiones compartidas mejoran cuando hay espacio para el diálogo.

Número de la Suerte: 1, 25, 30

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: En este día, conversaciones pendientes merece un lugar en tus prioridades. Podés aprovechar tu ingenio para abordar las situaciones cotidianas con mayor confianza. Recordá: observá los detalles antes de decidir; así vas a poder convertir una buena idea en un plan concreto. Si surge una conversación, procurá escuchar antes de responder.

Número de la Suerte: 5, 21, 31

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: La jornada propone prestar atención a relaciones y comunicación. Podés aprovechar tu constancia para abordar las situaciones cotidianas con mayor confianza. Recordá: respetá tus propios tiempos; así vas a poder fortalecer lo que ya venís construyendo. Una pausa breve puede darte la perspectiva que necesitás.

Número de la Suerte: 25, 32, 34

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Dedicar un momento a familia y afectos puede resultar enriquecedor. Apoyarte en tu valentía será útil para distinguir entre lo urgente y lo que realmente vale la pena. Dale espacio a tus prioridades: evitá confundir entusiasmo con urgencia. Esto puede ayudarte a dar un paso decidido sin perder prudencia. Elegir una sola prioridad te permitirá terminar el día con mayor satisfacción.

Número de la Suerte: 3, 5, 9

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: Una mirada renovada sobre límites personales puede darte claridad. Apoyarte en tu diplomacia será útil para distinguir entre lo urgente y lo que realmente vale la pena. Una buena orientación es sencilla: expresá tus necesidades con claridad, y date la oportunidad de crear acuerdos sin resignar tu tranquilidad. Lo cotidiano también ofrece oportunidades para aprender y crecer.

Número de la Suerte: 9, 14, 25

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: La jornada propone prestar atención a equilibrio emocional. Podés aprovechar tu liderazgo para abordar las situaciones cotidianas con mayor confianza. Una buena orientación es sencilla: escuchá las perspectivas ajenas, y date la oportunidad de inspirar a otros desde el ejemplo. Reconocer un pequeño avance es una buena forma de sostener la motivación.

Número de la Suerte: 22, 26, 35

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: La propuesta de hoy gira alrededor de organización económica. Podés aprovechar tu intuición para abordar las situaciones cotidianas con mayor confianza. En vez de querer resolverlo todo, contrastá tus impresiones con hechos; el objetivo es comprender una situación desde otra perspectiva. Las decisiones compartidas mejoran cuando hay espacio para el diálogo.

Número de la Suerte: 3, 27, 34