GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: La propuesta de hoy gira alrededor de familia y afectos. Tu disciplina puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. En vez de querer resolverlo todo, no te exijas controlar cada detalle; el objetivo es simplificar una tarea que parecía compleja. Lo cotidiano también ofrece oportunidades para aprender y crecer. Número de la Suerte: 8, 15, 27

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Hoy conviene revisar cómo te relacionás con límites personales. La lealtad es una fortaleza, especialmente cuando la acompañás de paciencia y una mirada realista. Dale espacio a tus prioridades: cuidá también tus propios límites. Esto puede ayudarte a construir confianza con acciones coherentes. Reconocer un pequeño avance es una buena forma de sostener la motivación. Número de la Suerte: 7, 23, 24

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: La propuesta de hoy gira alrededor de equilibrio emocional. Tu generosidad puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. Una buena orientación es sencilla: equilibrá el dar con el recibir, y date la oportunidad de disfrutar de las cosas simples. Las decisiones compartidas mejoran cuando hay espacio para el diálogo. Número de la Suerte: 3, 19, 23

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: El clima simbólico del día invita a reflexionar sobre iniciativas y oportunidades. Apoyarte en tu ingenio será útil para distinguir entre lo urgente y lo que realmente vale la pena. Una buena orientación es sencilla: observá los detalles antes de decidir, y date la oportunidad de convertir una buena idea en un plan concreto. Si surge una conversación, procurá escuchar antes de responder. Número de la Suerte: 7, 8, 23

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: El clima simbólico del día invita a reflexionar sobre aprendizajes y nuevas ideas. Tu constancia puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. Una buena orientación es sencilla: respetá tus propios tiempos, y date la oportunidad de fortalecer lo que ya venís construyendo. Una pausa breve puede darte la perspectiva que necesitás. Número de la Suerte: 1, 4, 29

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Dedicar un momento a creatividad y expresión puede resultar enriquecedor. La valentía es una fortaleza, especialmente cuando la acompañás de paciencia y una mirada realista. Una buena orientación es sencilla: evitá confundir entusiasmo con urgencia, y date la oportunidad de dar un paso decidido sin perder prudencia. Elegir una sola prioridad te permitirá terminar el día con mayor satisfacción. Número de la Suerte: 16, 21, 36

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: Una mirada renovada sobre descanso y disfrute puede darte claridad. Apoyarte en tu diplomacia será útil para distinguir entre lo urgente y lo que realmente vale la pena. Una buena orientación es sencilla: expresá tus necesidades con claridad, y date la oportunidad de crear acuerdos sin resignar tu tranquilidad. Lo cotidiano también ofrece oportunidades para aprender y crecer. Número de la Suerte: 3, 24, 36

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: En este día, proyectos y decisiones merece un lugar en tus prioridades. Podés aprovechar tu liderazgo para abordar las situaciones cotidianas con mayor confianza. Recordá: escuchá las perspectivas ajenas; así vas a poder inspirar a otros desde el ejemplo. Reconocer un pequeño avance es una buena forma de sostener la motivación. Número de la Suerte: 18, 19, 27

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: La propuesta de hoy gira alrededor de bienestar y hábitos. Podés aprovechar tu intuición para abordar las situaciones cotidianas con mayor confianza. Una buena orientación es sencilla: contrastá tus impresiones con hechos, y date la oportunidad de comprender una situación desde otra perspectiva. Las decisiones compartidas mejoran cuando hay espacio para el diálogo. Número de la Suerte: 12, 34, 35