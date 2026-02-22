Consultá el horóscopo chino del lunes 23 de febrero

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Energía alta. Aprovechar la mañana es clave. Números de la Suerte: 5, 19, 33.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción delicada. Buscás compañía que no juzgue. Números de la Suerte: 6, 18, 25.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Ingenio vivo. Hoy nada te aburre porque le encontrás la vuelta. Números de la Suerte: 9, 21, 34.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden aplicado. Clasificar, archivar, etiquetar te da paz. Números de la Suerte: 10, 22, 36.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad directa. Defendés sin dudar a quien querés. Números de la Suerte: 11, 23, 27.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Placer compartido. Reír con alguien querido te limpia el día. Números de la Suerte: 4, 13, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día de ajustes. Un pequeño cambio mejora mucho tu organización. Números de la Suerte: 3, 10, 24.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Constancia estable. Siguiendo igual, llegás a donde querés. Números de la Suerte: 2, 17, 30.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Impulso decidido. Una acción clara vale más que cien planes. Números de la Suerte: 1, 8, 29.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Suavidad útil. Bajás el tono de una tensión general. Números de la Suerte: 4, 15, 31.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Liderazgo firme. Tomar responsabilidad te deja bien parado. Números de la Suerte: 8, 20, 35.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Mirada analítica. Separar emoción de hecho te ayuda a elegir mejor. Números de la Suerte: 7, 16, 32.