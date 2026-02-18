Consultá el horóscopo chino del jueves 19 de febrero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Mirada profunda. Comprendés un patrón viejo y podés cambiarlo. Números de la Suerte: 7, 16, 32.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Ritmo alto. Ideal para hacer cosas que venías evitando. Números de la Suerte: 5, 19, 33.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Sensibilidad empática. Escuchar sin juzgar acerca a la gente. Números de la Suerte: 6, 18, 25.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden interno y externo. Limpiar, archivar, tirar, ordenar te reacomoda la cabeza. Números de la Suerte: 10, 22, 36.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Defensa justa. Poner el cuerpo por algo o alguien que vale la pena te deja orgulloso. Números de la Suerte: 11, 23, 27.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Placer consciente. Hacer algo que disfrutás de verdad recompone tu ánimo. Números de la Suerte: 4, 13, 26.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día ágil para trámites, mensajes y gestiones. No lo dejes pasar. Números de la Suerte: 3, 10, 24.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Estabilidad reforzada. Algo externo confirma que vas por buen camino. Números de la Suerte: 2, 17, 30.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Energía fuerte. Conviene elegir bien dónde descargarla. Números de la Suerte: 1, 8, 29.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Clima tierno. Un gesto cariñoso repara una distancia interna. Números de la Suerte: 4, 15, 31.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Presencia imponente. Tu palabra tiene peso: usala con conciencia. Números de la Suerte: 8, 20, 35.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Mirada profunda. Comprendés un patrón viejo y podés cambiarlo. Números de la Suerte: 7, 16, 32.
comentar