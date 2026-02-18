Consultá el horóscopo chino del jueves 19 de febrero

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Mirada profunda. Comprendés un patrón viejo y podés cambiarlo. Números de la Suerte: 7, 16, 32.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Ritmo alto. Ideal para hacer cosas que venías evitando. Números de la Suerte: 5, 19, 33.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Sensibilidad empática. Escuchar sin juzgar acerca a la gente. Números de la Suerte: 6, 18, 25.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden interno y externo. Limpiar, archivar, tirar, ordenar te reacomoda la cabeza. Números de la Suerte: 10, 22, 36.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Defensa justa. Poner el cuerpo por algo o alguien que vale la pena te deja orgulloso. Números de la Suerte: 11, 23, 27.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Placer consciente. Hacer algo que disfrutás de verdad recompone tu ánimo. Números de la Suerte: 4, 13, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día ágil para trámites, mensajes y gestiones. No lo dejes pasar. Números de la Suerte: 3, 10, 24.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Estabilidad reforzada. Algo externo confirma que vas por buen camino. Números de la Suerte: 2, 17, 30.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Energía fuerte. Conviene elegir bien dónde descargarla. Números de la Suerte: 1, 8, 29.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Clima tierno. Un gesto cariñoso repara una distancia interna. Números de la Suerte: 4, 15, 31.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Presencia imponente. Tu palabra tiene peso: usala con conciencia. Números de la Suerte: 8, 20, 35.

