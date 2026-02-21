Consultá el horóscopo chino del domingo 22 de febrero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento y cambio. Una salida espontánea te trae buena noticia. Números de la Suerte: 5, 19, 32.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción suave. Mimos, música y calma son medicina. Números de la Suerte: 6, 17, 25.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Versatilidad ganadora. Si un plan cae, armás otro al toque. Números de la Suerte: 9, 21, 34.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Detalle y método. Revisar dos veces un tema evita errores. Números de la Suerte: 10, 22, 36.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Justicia interna. Actuás según tus valores, aunque no sea lo más cómodo. Números de la Suerte: 11, 23, 28.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Satisfacción sencilla. Algo rico, algo cómodo, alguien querido: combo perfecto. Números de la Suerte: 4, 13, 26.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Mente clara. Encontrás la palabra justa para cada situación. Números de la Suerte: 2, 11, 24.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Base sólida. Te aferrás a lo que sabés que funciona. Números de la Suerte: 3, 18, 31.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Energía intensa. Mejor usarla en acción física y creativa. Números de la Suerte: 1, 9, 27.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Tacto social. Sos clave para mantener el buen clima. Números de la Suerte: 4, 15, 30.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillo y decisión. Podés marcar un rumbo nuevo. Números de la Suerte: 8, 20, 35.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición protectora. Te alejás a tiempo de algo que no suma. Números de la Suerte: 7, 16, 29.
