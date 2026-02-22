Consultá el horóscopo del lunes 23 de febrero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Se enciende tu lado competitivo, pero lo ideal es competir con vos mismo. Superar tu propia marca es suficiente. Números: 1, 8, 23.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás firmeza, estabilidad y cariño real. Alejarte de lo que es a medias te fortalece. Números: 2, 15, 30.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Charlas, risas y mensajes te mantienen activo. Entre todo eso, aparece una idea importante. Números: 6, 11, 24.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El corazón pide cuidado. Mimarte un poco, física y emocionalmente, te ordena de adentro hacia afuera. Números: 3, 16, 29.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Una oportunidad para lucirte puede llegar de improviso. Estar listo vale más que preparar el show perfecto. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ordenar pendientes te da sensación de control. Una lista clara abre espacio en tu mente. Números: 5, 14, 32.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos en revisión. Quizás no haga falta cortar, pero sí ajustar formas. Tu bienestar también cuenta. Números: 8, 13, 31.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Emociones fuertes llevan a decisiones importantes. A veces cerrar una puerta es la verdadera liberación. Números: 9, 18, 33.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Tenés ganas de algo más grande, más amplio. Un paso concreto hacia ese “más” ya cambia la energía. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Trabajo y metas ocupan la cabeza, pero vas viendo resultados medibles. Eso te da fuerza para seguir. Números: 10, 20, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu esencia distinta se hace notar. Conectar con gente afín a tu mirada te hace bien. Números: 11, 19, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día hiper intuitivo. Lo que “sentís” termina siendo más certero que lo que te dicen. Números: 4, 17, 36.

