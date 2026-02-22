Consultá el horóscopo del lunes 23 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Se enciende tu lado competitivo, pero lo ideal es competir con vos mismo. Superar tu propia marca es suficiente. Números: 1, 8, 23.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás firmeza, estabilidad y cariño real. Alejarte de lo que es a medias te fortalece. Números: 2, 15, 30.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Charlas, risas y mensajes te mantienen activo. Entre todo eso, aparece una idea importante. Números: 6, 11, 24.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El corazón pide cuidado. Mimarte un poco, física y emocionalmente, te ordena de adentro hacia afuera. Números: 3, 16, 29.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Una oportunidad para lucirte puede llegar de improviso. Estar listo vale más que preparar el show perfecto. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ordenar pendientes te da sensación de control. Una lista clara abre espacio en tu mente. Números: 5, 14, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos en revisión. Quizás no haga falta cortar, pero sí ajustar formas. Tu bienestar también cuenta. Números: 8, 13, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Emociones fuertes llevan a decisiones importantes. A veces cerrar una puerta es la verdadera liberación. Números: 9, 18, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Tenés ganas de algo más grande, más amplio. Un paso concreto hacia ese “más” ya cambia la energía. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Trabajo y metas ocupan la cabeza, pero vas viendo resultados medibles. Eso te da fuerza para seguir. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu esencia distinta se hace notar. Conectar con gente afín a tu mirada te hace bien. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día hiper intuitivo. Lo que “sentís” termina siendo más certero que lo que te dicen. Números: 4, 17, 36.
