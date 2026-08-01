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Claudio Echeverri picó un penal en la definición entre Manchester City e Inter de Milán

El delantero argentino convirtió con una ejecución de gran calidad en la tanda desde los 12 pasos, aunque el conjunto inglés cayó tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Claudio "Diablito" Echeverri fue uno de los protagonistas de la definición entre Manchester City e Inter de Milán al convertir un penal con una ejecución picada en la tanda desde los 12 pasos. Sin embargo, el conjunto inglés perdió la serie luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El futbolista argentino asumió la responsabilidad cuando su equipo estaba al borde de la eliminación. Manchester City perdía 2-0 en la definición tras los fallos de sus tres primeros ejecutantes, pero Echeverri descontó con un remate de gran categoría al picar la pelota. Pese a ello, Inter convirtió el penal siguiente y selló la victoria.

Durante el partido, Manchester City había abierto el marcador a los 14 minutos del primer tiempo gracias al inglés Divin Mubama. La ventaja duró poco, ya que apenas seis minutos más tarde el francés Benjamin Pavard estableció el 1-1 para el conjunto italiano.

Echeverri comenzó el encuentro en el banco de suplentes e ingresó a los 27 minutos del segundo tiempo. Aunque tuvo pocos minutos en el campo, terminó siendo uno de los focos de atención por la personalidad que mostró al ejecutar su penal en un momento de máxima presión.

El mediocampista ofensivo de 20 años llegó al Manchester City a comienzos de 2025 después de destacarse con River Plate y con la Selección argentina en el Mundial Sub 17. Sin embargo, durante sus primeros meses en el club inglés tuvo escasa participación.

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Ante la falta de continuidad, fue cedido a mediados de 2025 al Bayer Leverkusen de Alemania, donde disputó 11 partidos. Posteriormente, a principios de 2026 pasó a préstamo al Girona de España, equipo que terminó descendiendo de categoría.

Tras finalizar esa cesión, Echeverri regresó al Manchester City para afrontar una nueva etapa en el club. No obstante, continúa relegado en la consideración del entrenador italiano Enzo Maresca y todavía no logró consolidarse en el plantel principal.

El penal de Echeverri al Inter de Milán

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