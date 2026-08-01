Claudio Echeverri picó un penal en la definición entre Manchester City e Inter de Milán

El mediocampista ofensivo de 20 años llegó al Manchester City a comienzos de 2025 después de destacarse con River Plate y con la Selección argentina en el Mundial Sub 17. Sin embargo, durante sus primeros meses en el club inglés tuvo escasa participación.

Ante la falta de continuidad, fue cedido a mediados de 2025 al Bayer Leverkusen de Alemania, donde disputó 11 partidos. Posteriormente, a principios de 2026 pasó a préstamo al Girona de España, equipo que terminó descendiendo de categoría.

Tras finalizar esa cesión, Echeverri regresó al Manchester City para afrontar una nueva etapa en el club. No obstante, continúa relegado en la consideración del entrenador italiano Enzo Maresca y todavía no logró consolidarse en el plantel principal.

El penal de Echeverri al Inter de Milán