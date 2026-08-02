Se viene una semana marcada por los paros y las protestas contra el Gobierno

También aparecen los gremios docentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) en pie de guerra. El miércoles 5 de agosto, el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, dará a conocer un plan de lucha para todo el mes. Será mediante una conferencia de prensa en la sede de la centra obrera, ubicada sobre la calle Azopardo.

De acuerdo a lo que trascendió, las acciones a encarar serán varias, como clases informativas, protestas en las calles para dar a conocer los reclamos y volanteadas. Y no se descarta una movilización al ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello ante “el deterioro salarial del sector y la falta de inversión pública en el sistema educativo”.

La UTEP, la CGT y las dos CTA marcharán desde la basílica de San Cayetano hasta la Plaza de Mayo.

Otra protesta a gran escala será la del jueves 6 de agosto, la jornada en que el Senado tratará la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada. En las inmediaciones del Congreso, se reunirán la CGT, las dos CTA y la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) para rechazar la normativa. Se espera la participación de organizaciones estudiantiles.

Y el día después, las mencionadas organizaciones se congregarán en Liniers para encarar la tradicional movilización de San Cayetano. Entre las agrupaciones sociales se ilusionan con armar la marcha “más importante de la década”, en momentos en los que la popularidad de Milei cae en los sondeos y la situación de la economía es delicada. La manifestación se llevará a cabo desde la basílica ubicada en el barrio de Liniers hasta Plaza de Mayo.