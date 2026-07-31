Consulta el horóscopo chino del sábado 1 de agosto

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 El movimiento te impulsa a arrancar el mes con dinamismo. Necesitás acción para sentir avance. Evitar la quietud te ayuda a ordenar tu energía. Números de la Suerte: 7, 10, 26
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La sensibilidad emocional se intensifica. Es un buen día para conectar con tus necesidades internas. La empatía mejora tus vínculos. Números de la Suerte: 8, 11, 27
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu creatividad aparece con fuerza. Empezás el mes con ideas nuevas y soluciones rápidas. Confiar en tu ingenio te da ventaja. Números de la Suerte: 9, 12, 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 El orden mental te permite arrancar con claridad. Planificar desde hoy evita complicaciones después. La organización será clave. Números de la Suerte: 10, 13, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad y el compromiso marcan el inicio del mes. Elegís sostener vínculos importantes. La coherencia te fortalece. Números de la Suerte: 11, 14, 30
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El bienestar emocional toma protagonismo. Iniciar el mes con calma mejora tu equilibrio. Priorizarte hoy te beneficia. Números de la Suerte: 12, 15, 31
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Comenzás el mes con necesidad de ordenar ideas y prioridades. Es un buen momento para definir objetivos claros y evitar dispersarte. La estrategia y la planificación te dan ventaja.
Números de la Suerte: 1, 17, 29
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Iniciás el mes con firmeza y constancia. No necesitás grandes cambios, sino sostener lo que ya venís construyendo. La estabilidad que generes hoy tendrá impacto positivo. Números de la Suerte: 2, 19, 31
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La energía aparece con fuerza desde el comienzo del mes. Sentís ganas de avanzar y tomar decisiones importantes. Canalizar el impulso con claridad mejora resultados. Números de la Suerte: 3, 20, 32
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 El mes empieza con búsqueda de armonía y equilibrio. Elegir entornos tranquilos te ayuda a mantener claridad emocional. Evitar tensiones innecesarias te beneficia. Números de la Suerte: 4, 21, 33
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu presencia se hace notar y podés tomar protagonismo. Es un buen día para iniciar algo que venías postergando. La confianza te posiciona mejor.
Números de la Suerte: 5, 22, 34
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición te guía con claridad desde el inicio del mes. Percibís detalles importantes que otros pasan por alto. Escuchar tu percepción te beneficia. Números de la Suerte: 6, 23, 35
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