Consulta el horóscopo chino del lunes 6 de abril

Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en este día.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento liberador. El ejercicio o la acción te ordena. Números de la Suerte: 5, 17, 29.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Sensibilidad elevada. Necesitás espacios de contención emocional. Números de la Suerte: 6, 13, 26.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Creatividad útil. Tus ideas tienen impacto real hoy. Números de la Suerte: 10, 22, 32.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Organización mental. Poner orden te trae claridad. Números de la Suerte: 11, 21, 34.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad firme. Reafirmás vínculos importantes. Números de la Suerte: 12, 23, 35.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Bienestar físico. Escuchar tu cuerpo te beneficia. Números de la Suerte: 4, 15, 27.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Decisión práctica. Cerrás pendientes que ya no podían esperar. Números de la Suerte: 3, 11, 24.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Estabilidad firme. Nada te mueve de tu eje si mantenés el foco. Números de la Suerte: 2, 16, 30.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Intensidad alta. Canalizar tu energía es clave para evitar conflictos. Números de la Suerte: 1, 7, 25.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Necesidad de calma. Evitás entornos cargados o tensos. Números de la Suerte: 4, 14, 28.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Liderazgo activo. Hoy podés influir positivamente en otros. Números de la Suerte: 8, 19, 33.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición certera. Percibís lo que está por venir. Números de la Suerte: 9, 18, 31.
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