El funcionario desplazado por Sandra Pettovello rompió el silencio y se defendió

Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete de Capital Humano, negó irregularidades en el préstamo hipotecario de $420 millones. Atribuyó su salida a la polémica política generada en torno a los créditos a funcionarios.
El exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, aseguró que no cometió “ningún acto ajeno a la ley” tras ser desplazado de su cargo al conocerse que accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación (BNA). La decisión fue tomada por la ministra Sandra Pettovello en medio de una creciente controversia.
La salida se produjo tras la difusión de información sobre préstamos otorgados a funcionarios y dirigentes oficialistas, lo que generó cuestionamientos políticos. Aunque en el Gobierno no objetaron la legalidad de la operación, consideraron que el caso entraba en tensión con el discurso de austeridad de la administración.
A través de un descargo en redes sociales, Massaccesi explicó que el crédito fue solicitado “de manera completamente transparente” junto a su pareja, en el marco de una línea destinada a la primera vivienda. Según detalló, cumplió con todos los requisitos y accedió al préstamo mediante el sistema web habilitado para cualquier ciudadano.
El exfuncionario defendió su accionar y sostuvo que quienes ocupan cargos públicos pueden utilizar herramientas disponibles para la sociedad en general, siempre que respeten las normas. “No vine a la política a servirme de ella”, afirmó, al tiempo que subrayó que el crédito fue asumido a 30 años y que será cumplido en su totalidad.
El caso se inscribe en un debate más amplio sobre los créditos otorgados por el Banco Nación, luego de que la oposición en el Congreso reclamara investigar las condiciones de acceso para funcionarios. La entidad, por su parte, aseguró que los procesos son “homogéneos y sin excepciones”, aunque reconoció la existencia de líneas específicas para empleados públicos.
La polémica se intensificó tras la difusión de datos del sitio “¿Cuánto deben?”, basado en registros de la Central de Deudores del Banco Central, que reveló préstamos de alto monto a integrantes del oficialismo. Entre los mencionados aparecen Felipe Núñez, Federico Furiase y Pedro Inchauspe, entre otros.
También figuran funcionarios y legisladores como Juan Pablo Carreira, Emiliano Mongilardi y los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, con deudas que alcanzan cifras millonarias según los registros difundidos.
De acuerdo con la información disponible, los créditos fueron otorgados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, durante la gestión de Daniel Tillard y continuaron tras su reemplazo por Darío Wasserman.
En el caso de Massaccesi, el préstamo rondaría los 420 millones de pesos, ubicándose entre los montos más elevados dentro de la nómina difundida. Su exposición pública aceleró la decisión política de apartarlo del cargo para evitar mayores costos en medio de la discusión.
Tras su salida, el exfuncionario expresó que se retira “con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso” durante su gestión y valoró las reformas impulsadas en el ministerio. También manifestó su deseo de que el Gobierno continúe con el proceso de ordenamiento económico.
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