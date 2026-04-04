El funcionario desplazado por Sandra Pettovello rompió el silencio y se defendió

Embed A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos. — Leandro Massaccesi (@leandromass) April 4, 2026

El caso se inscribe en un debate más amplio sobre los créditos otorgados por el Banco Nación, luego de que la oposición en el Congreso reclamara investigar las condiciones de acceso para funcionarios. La entidad, por su parte, aseguró que los procesos son “homogéneos y sin excepciones”, aunque reconoció la existencia de líneas específicas para empleados públicos.

La polémica se intensificó tras la difusión de datos del sitio “¿Cuánto deben?”, basado en registros de la Central de Deudores del Banco Central, que reveló préstamos de alto monto a integrantes del oficialismo. Entre los mencionados aparecen Felipe Núñez, Federico Furiase y Pedro Inchauspe, entre otros.

También figuran funcionarios y legisladores como Juan Pablo Carreira, Emiliano Mongilardi y los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, con deudas que alcanzan cifras millonarias según los registros difundidos.

leandro-massaccesi-1852734 Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, luego de que su nombre apareciera en la lista de funcionarios que accedieron a créditos del Banco Nación.

De acuerdo con la información disponible, los créditos fueron otorgados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, durante la gestión de Daniel Tillard y continuaron tras su reemplazo por Darío Wasserman.

En el caso de Massaccesi, el préstamo rondaría los 420 millones de pesos, ubicándose entre los montos más elevados dentro de la nómina difundida. Su exposición pública aceleró la decisión política de apartarlo del cargo para evitar mayores costos en medio de la discusión.

Tras su salida, el exfuncionario expresó que se retira “con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso” durante su gestión y valoró las reformas impulsadas en el ministerio. También manifestó su deseo de que el Gobierno continúe con el proceso de ordenamiento económico.