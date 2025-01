Consultá el horóscopo chino del lunes 6 de enero

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 No bajes la guardia en el trabajo, puede que no todo sea como esperas. No te lleves las preocupaciones a casa, déjalas para el lunes que empieza nueva semana

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13 Estás escuchando mucho más a tu voz interior y a tus deseos, esto siempre es una actitud adecuada y puedes conseguir mucho si sigues haciéndolo.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14 Alguien te llamará y te hará una oferta económica que no podrás rechazar, implicará ganar una gran suma de dinero.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15 Una persona que tiene sus ojos puestos en ti desde hace ya un tiempo te hará una invitación, pero no te sientes en la disposición de aceptar..

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16 Si tienes intenciones de algo con una persona que quieres en secreto es mejor que le digas y manifiestes cómo te sientes.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17 No te cierres a la posibilidad de cambiarte de puesto de trabajo, es probable que recibas una oferta el día de hoy.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18 Un momento muy bueno para la tranquilidad que tanto te ha costado encontrar, es probable que tengas la posibilidad de hacer un pequeño viaje el día de hoy.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19 Volver a creer en el amor es algo que a muchas personas les puede costar, ya que no se trata de un paso fácil para los que han estado decepcionados de esta parte de la vida.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20 No líes las cosas y procura razonar ante un problema que te puede surgir a última hora así adelantarás mucho más de lo que imaginas.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21 La tranquilidad vuelve a la relación, las dudas, los celos y la inseguridad, dan paso al cariño, la complicidad y el amor que se tienen.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22 Hoy puede que te toque hacer de enfermera con un familiar mayor. Sé paciente y muy cariñosa, se lo merece, además de necesitarlo.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11/23 Hoy es el día idóneo para plantear a tus superiores un aumento de sueldo, no te lo negarán, con ello, la economía mejorará.