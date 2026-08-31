Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina: "Dejé todo por esta camiseta"

Este año no solo jugó su sexto Mundial, sino que cumplió dos décadas en con la camiseta nacional, a veces pesada, otras ligera, con la que luchó con espada para convencer que él estaba para lograr cosas grandes. "Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)", añadió.

Y siempre le rinde a los suyos, a quienes estuvieron de la mano, incondicionalmente: "Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos".

Le dio a todo un país y a tantos otros del mundo entero, la alegría más grande que puede dar este deporte: la Copa Mundial. "Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!".

El apoyo de la Selección Argentina a Lionel Messi por el fallecimiento de su padre, Jorge.

Junto a Diego Armando Maradona, los dos más grandes de la historia, demostraron el amor por los colores de una forma artística y admirable. Eso, se agradece de por vida: "Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!"

Para cerrar este mensaje, Leo aclaró que esta carta la escribió después de la definición que casi le entrega su segunda Copa, las cuales terminó de ratificar con la pérdida más dolorosa: "Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".

10 años después de su primer retiro, cuando Argentina cayó ante Chile por penales en la final de la Copa América 2016, llegó el verdadero. Esta vez, el pedido de la gente no podrá hacer marcha atrás. Leo firmó su contrato

El emocionante video que posteo Messi tras su retiro de la Selección Argentina

¿Es posible resumir una historia en un minuto? Sí, pero como Leo todo lo puede, fue capaz de mostrar su recorrido, difícil y glorioso, con varios Messi: triste, alegre, preocupado, perdido, "enchufado", lleno, agradecido y vacío. Con la musicalización de Soledad Pastorutti, "La Pulga", ahora sí, dijo adiós.