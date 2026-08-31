Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina: "Dejé todo por esta camiseta"

El capitán publicó un sentido comunicado en sus redes sociales, en el que expresó el cierre de una etapa de 20 años y su orgullo por haber vestido la celeste y blanca.
Lionel Messi dio a conocer el fin de la etapa más importante: anunció su retiro de la Selección Argentina en redes sociales. El capitán deja esta camiseta después de 21 años, seis títulos oficiales, y un recorrido excepcional. Luego de la final de la Copa del Mundo perdida contra España, la difícil partida de su padre y tiempo para pensarlo, llegó la noticia que ningún hincha quería escuchar.
Una decisión difícil invadió su cabeza y tuvo el coraje de cerrar lo imposible. Algo anticipó después del fallecimiento de su padre, Jorge, en la carta que le escribió: "Yo sólo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de si voy a poder seguir haciéndolo". Finalmente, mientras continúa haciendo magia con la camiseta de Inter Miami a sus 39 años, abrochó el ciclo más importante de la historia.
"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", inicia el anunció de Leo, acompañado con una imagen que muestra tres hojas escritas a puño y letra. Continúa con una explicación exhaustiva de su elección, aún creyendo que le debe algo a su gente. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", continuó, notablemente acongojado y atravesado por la seguidilla de momentos que le pesaron en los hombros, incluso, durante toda la Copa del Mundo. Y sí, en toda su experiencia con la Selección.
Messi puso en palabras lo que sintió después de haber recibido la medalla de segundo puesto tras la final perdida con España el pasado 19 de julio. Las lágrimas le inundaron los ojos y se rindió, como siempre, a su gente, a la que se quedó observando durante 20 minutos en el campo de juego. "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", añadió, también vaticinando que no faltará mucho para decirle adiós a su carrera futbolística porque, sin nada para reclamarle, descargó toda su magia con estos colores.
Este año no solo jugó su sexto Mundial, sino que cumplió dos décadas en con la camiseta nacional, a veces pesada, otras ligera, con la que luchó con espada para convencer que él estaba para lograr cosas grandes. "Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)", añadió.
Y siempre le rinde a los suyos, a quienes estuvieron de la mano, incondicionalmente: "Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos".
Le dio a todo un país y a tantos otros del mundo entero, la alegría más grande que puede dar este deporte: la Copa Mundial. "Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!".
Junto a Diego Armando Maradona, los dos más grandes de la historia, demostraron el amor por los colores de una forma artística y admirable. Eso, se agradece de por vida: "Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!"
Para cerrar este mensaje, Leo aclaró que esta carta la escribió después de la definición que casi le entrega su segunda Copa, las cuales terminó de ratificar con la pérdida más dolorosa: "Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".
10 años después de su primer retiro, cuando Argentina cayó ante Chile por penales en la final de la Copa América 2016, llegó el verdadero. Esta vez, el pedido de la gente no podrá hacer marcha atrás. Leo firmó su contrato
¿Es posible resumir una historia en un minuto? Sí, pero como Leo todo lo puede, fue capaz de mostrar su recorrido, difícil y glorioso, con varios Messi: triste, alegre, preocupado, perdido, "enchufado", lleno, agradecido y vacío. Con la musicalización de Soledad Pastorutti, "La Pulga", ahora sí, dijo adiós.
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