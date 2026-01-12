Consultá el horóscopo chino del martes 13 de enero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Observá antes de actuar. Lo que hoy descubras te dará ventaja en algo importante. Números de la Suerte: 6, 25, 36

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Te favorece moverte, cambiar de rutina o explorar. Un pequeño cambio te renueva. Números de la Suerte: 7, 10, 27

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Tu sensibilidad ilumina a otros. Un gesto dulce sana un vínculo o mejora el clima emocional. Números de la Suerte: 8, 11, 26

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Resolución rápida y creativa. Hoy encontrás soluciones donde otros ven complicaciones. Números de la Suerte: 9, 12, 28

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Ordenás, limpiás, acomodás y ganás claridad. La organización te potencia. Números de la Suerte: 10, 15, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La energía afectiva te rodea. Un vínculo se fortalece con palabras sinceras. Números de la Suerte: 11, 14, 31

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Momento ideal para disfrutar y compartir. Hoy la alegría viene de cosas simples. Números de la Suerte: 12, 17, 30

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy la mente se te aclara y podés decidir algo que venías postergando. La intuición te guía en la dirección correcta. Números de la Suerte: 1, 19, 30

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Mantener tu ritmo será clave. No te aceleres por presiones externas, tu constancia te favorece. Números de la Suerte: 2, 21, 32

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Un impulso energético te empuja a actuar. Usá ese power para avanzar en algo personal. Números de la Suerte: 3, 23, 33

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Necesitás equilibrio y serenidad. Una charla tranquila limpia el ambiente y tu ánimo. Números de la Suerte: 4, 22, 34

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Te sentís fuerte y magnético. Hoy podés convencer, atraer, inspirar y brillar. Números de la Suerte: 5, 24, 35