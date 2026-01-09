Consultá el horóscopo chino del viernes 9 de enero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Tu percepción es profunda. Detectás intenciones ocultas con claridad. Números de la Suerte: 3, 16, 38
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Vitalidad alta. Hoy un desafío físico te motiva. Números de la Suerte: 8, 21, 35
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La sensibilidad te conecta con alguien especial. Un encuentro te eleva. Números de la Suerte: 2, 10, 26
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu chispa mental resuelve un problema rápido. Te destacás con humor y astucia. Números de la Suerte: 5, 19, 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Día para ordenar, limpiar y ajustar. Todo lo que organices hoy rinde. Números de la Suerte: 6, 11, 31
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La honestidad abre puertas. Te valoran por tu postura clara y noble. Números de la Suerte: 4, 15, 27
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Energía dulce y optimista. Hoy recibís una buena noticia o gesto afectuoso. Números de la Suerte: 9, 23, 34
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 La creatividad se activa. Hoy podés iniciar un pequeño proyecto personal. Números de la Suerte: 4, 18, 32
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Tu paciencia trae una solución concreta. Hoy se destraba algo que te preocupaba. Números de la Suerte: 6, 12, 30
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 El impulso te empuja a avanzar sin miedo. Tomás una decisión importante. Números de la Suerte: 7, 14, 29
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Buscás armonía emocional. Evitá discusiones y orientate a lo amable. Números de la Suerte: 1, 13, 24
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillás con poder personal. Hoy podés convencer, liderar y atraer apoyo. Números de la Suerte: 9, 17, 33
comentar