Consultá el horóscopo chino del viernes 9 de enero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Tu percepción es profunda. Detectás intenciones ocultas con claridad. Números de la Suerte: 3, 16, 38

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Vitalidad alta. Hoy un desafío físico te motiva. Números de la Suerte: 8, 21, 35

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La sensibilidad te conecta con alguien especial. Un encuentro te eleva. Números de la Suerte: 2, 10, 26

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu chispa mental resuelve un problema rápido. Te destacás con humor y astucia. Números de la Suerte: 5, 19, 28

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Día para ordenar, limpiar y ajustar. Todo lo que organices hoy rinde. Números de la Suerte: 6, 11, 31

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La honestidad abre puertas. Te valoran por tu postura clara y noble. Números de la Suerte: 4, 15, 27

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Energía dulce y optimista. Hoy recibís una buena noticia o gesto afectuoso. Números de la Suerte: 9, 23, 34

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 La creatividad se activa. Hoy podés iniciar un pequeño proyecto personal. Números de la Suerte: 4, 18, 32

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Tu paciencia trae una solución concreta. Hoy se destraba algo que te preocupaba. Números de la Suerte: 6, 12, 30

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 El impulso te empuja a avanzar sin miedo. Tomás una decisión importante. Números de la Suerte: 7, 14, 29

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Buscás armonía emocional. Evitá discusiones y orientate a lo amable. Números de la Suerte: 1, 13, 24

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillás con poder personal. Hoy podés convencer, liderar y atraer apoyo. Números de la Suerte: 9, 17, 33