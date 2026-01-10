Consultá el horóscopo chino del sábado 10 de enero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición profunda. Entendés una verdad que necesitabas ver. Números de la Suerte: 6, 18, 37
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Energía alta y activa. Hoy una decisión rápida trae un cambio positivo. Números de la Suerte: 7, 20, 30
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Día sensible y cálido. Un momento afectivo te llena el corazón. Números de la Suerte: 1, 13, 29
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Agilidad mental y humor. Tu presencia mejora el ambiente donde estés. Números de la Suerte: 8, 19, 32
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Hoy ordenar tu rutina será clave. Una mejora pequeña cambia todo. Números de la Suerte: 3, 10, 26
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Te movés con lealtad y claridad. Un vínculo se fortalece gracias a tu actitud honesta. Números de la Suerte: 5, 15, 34
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 La dulzura te envuelve. Hoy una experiencia placentera te recarga el alma. Números de la Suerte: 9, 21, 27
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy la claridad mental te permite tomar una decisión importante. Tu visión se ilumina. Números de la Suerte: 3, 12, 33
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Te sentís seguro y firme. Un avance lento pero sólido te da confianza. Números de la Suerte: 2, 14, 31
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Tu valentía destaca. Podés liderar una situación con determinación. Números de la Suerte: 5, 17, 24
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía emocional te acompaña. Hoy elegís la suavidad por encima del estrés. Números de la Suerte: 4, 11, 35
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Te mostrás magnético y convincente. Ideal para presentar ideas o proponer algo. Números de la Suerte: 9, 16, 28
