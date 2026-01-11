Consultá el horóscopo chino del domingo 11 de enero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición está filosa. Prestá atención a lo que sentís, más que a lo que ves. Números de la Suerte: 6, 24, 36

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Se activa tu espíritu libre. Un pequeño movimiento o plan espontáneo te renueva por completo. Números de la Suerte: 7, 10, 25

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La sensibilidad te conecta profundamente con los demás. Hoy un gesto tuyo conmueve a alguien. Números de la Suerte: 8, 11, 26

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu ingenio resuelve algo que parecía trabado. Usá tu flexibilidad para adaptarte y ganar. Números de la Suerte: 9, 12, 27

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Hoy la prolijidad es tu arma secreta. Revisá detalles, porque ahí está tu triunfo. Números de la Suerte: 10, 13, 28

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Una conexión sincera fortalece tu ánimo. Buscá la compañía de quienes te contienen de verdad. Números de la Suerte: 11, 14, 29

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Día luminoso de disfrute simple. Te favorece compartir, reír y agradecer. Números de la Suerte: 12, 15, 30

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Te rodea una energía de claridad que te permite ver lo que antes pasaba desapercibido. Aprovechá para ordenar ideas y tomar una pequeña decisión postergada. Números de la Suerte: 1, 19, 31

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Hoy tu firmeza interior rinde frutos. No permitas que la ansiedad ajena altere tu ritmo natural. Números de la Suerte: 2, 20, 32

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Un impulso fuerte te mueve hacia adelante. Canalizalo con inteligencia y evitá reacciones impulsivas. Números de la Suerte: 3, 21, 33

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Momento ideal para suavizar tensiones. Una conversación amable mejora vínculos importantes. Números de la Suerte: 4, 22, 34

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu carisma brilla y atrae apoyo inesperado. Hoy es buen día para pedir, proponer o liderar. Números de la Suerte: 5, 23, 35