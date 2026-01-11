Consultá el horóscopo chino del domingo 11 de enero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición está filosa. Prestá atención a lo que sentís, más que a lo que ves. Números de la Suerte: 6, 24, 36
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Se activa tu espíritu libre. Un pequeño movimiento o plan espontáneo te renueva por completo. Números de la Suerte: 7, 10, 25
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La sensibilidad te conecta profundamente con los demás. Hoy un gesto tuyo conmueve a alguien. Números de la Suerte: 8, 11, 26
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu ingenio resuelve algo que parecía trabado. Usá tu flexibilidad para adaptarte y ganar. Números de la Suerte: 9, 12, 27
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Hoy la prolijidad es tu arma secreta. Revisá detalles, porque ahí está tu triunfo. Números de la Suerte: 10, 13, 28
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Una conexión sincera fortalece tu ánimo. Buscá la compañía de quienes te contienen de verdad. Números de la Suerte: 11, 14, 29
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Día luminoso de disfrute simple. Te favorece compartir, reír y agradecer. Números de la Suerte: 12, 15, 30
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Te rodea una energía de claridad que te permite ver lo que antes pasaba desapercibido. Aprovechá para ordenar ideas y tomar una pequeña decisión postergada. Números de la Suerte: 1, 19, 31
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Hoy tu firmeza interior rinde frutos. No permitas que la ansiedad ajena altere tu ritmo natural. Números de la Suerte: 2, 20, 32
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Un impulso fuerte te mueve hacia adelante. Canalizalo con inteligencia y evitá reacciones impulsivas. Números de la Suerte: 3, 21, 33
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Momento ideal para suavizar tensiones. Una conversación amable mejora vínculos importantes. Números de la Suerte: 4, 22, 34
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu carisma brilla y atrae apoyo inesperado. Hoy es buen día para pedir, proponer o liderar. Números de la Suerte: 5, 23, 35
comentar