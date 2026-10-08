Número de la Suerte: 5

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Tu rapidez para responder puede darte ventaja en una situación inesperada. Usá el humor, pero no minimices aquello que requiere seriedad.

Número de la Suerte: 28

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: La jornada pide decisiones concretas y menos vueltas. Una vez definido el objetivo, tu disciplina hará el resto.

Número de la Suerte: 14

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Tus límites están más claros y eso mejora tus vínculos. Quien realmente te valora sabrá respetarlos sin convertirlos en problema.

Número de la Suerte: 24

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Un momento agradable rompe con cierta monotonía. Aceptar una invitación puede terminar siendo una excelente decisión.

Número de la Suerte: 17

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Las oportunidades aparecen mediante contactos y conversaciones. Una persona puede acercarte información especialmente útil para tus próximos movimientos.

Número de la Suerte: 33

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Tu constancia recibe una pequeña recompensa. Disfrutá el avance sin apresurarte a buscar inmediatamente el siguiente objetivo.

Número de la Suerte: 12

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Algo que te molestaba deja de tener tanto poder cuando decidís enfrentarlo. Una actitud firme puede cambiar completamente la dinámica.

Número de la Suerte: 26

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: El día favorece la reconciliación con vos mismo y con otros. Soltar una vieja incomodidad te devuelve ligereza emocional.

Número de la Suerte: 9

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Tu capacidad para liderar será puesta a prueba. Escuchar a los demás antes de decidir aumenta tus posibilidades de acertar.

Número de la Suerte: 37

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Una corazonada merece ser observada con atención. Todavía no es momento de actuar, pero sí de reunir información.

Número de la Suerte: 19