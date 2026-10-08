Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26: Necesitás acción y desafíos que mantengan tu entusiasmo. Una propuesta diferente puede ser exactamente el estímulo que buscabas.
Número de la Suerte: 30
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27: Las emociones se acomodan si dejás de exigir respuestas inmediatas. Algunas cosas necesitan tiempo para encontrar su lugar.
Número de la Suerte: 5
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Tu rapidez para responder puede darte ventaja en una situación inesperada. Usá el humor, pero no minimices aquello que requiere seriedad.
Número de la Suerte: 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: La jornada pide decisiones concretas y menos vueltas. Una vez definido el objetivo, tu disciplina hará el resto.
Número de la Suerte: 14
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Tus límites están más claros y eso mejora tus vínculos. Quien realmente te valora sabrá respetarlos sin convertirlos en problema.
Número de la Suerte: 24
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Un momento agradable rompe con cierta monotonía. Aceptar una invitación puede terminar siendo una excelente decisión.
Número de la Suerte: 17
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Las oportunidades aparecen mediante contactos y conversaciones. Una persona puede acercarte información especialmente útil para tus próximos movimientos.
Número de la Suerte: 33
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Tu constancia recibe una pequeña recompensa. Disfrutá el avance sin apresurarte a buscar inmediatamente el siguiente objetivo.
Número de la Suerte: 12
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Algo que te molestaba deja de tener tanto poder cuando decidís enfrentarlo. Una actitud firme puede cambiar completamente la dinámica.
Número de la Suerte: 26
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: El día favorece la reconciliación con vos mismo y con otros. Soltar una vieja incomodidad te devuelve ligereza emocional.
Número de la Suerte: 9
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Tu capacidad para liderar será puesta a prueba. Escuchar a los demás antes de decidir aumenta tus posibilidades de acertar.
Número de la Suerte: 37
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Una corazonada merece ser observada con atención. Todavía no es momento de actuar, pero sí de reunir información.
Número de la Suerte: 19
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