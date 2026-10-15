Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26: Se activa el deseo de explorar algo diferente. Seguir esa curiosidad puede devolverte una motivación que extrañabas. Número de la Suerte: 30
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27: Las emociones estarán más estables y podrás ver un problema con mayor objetividad. Aprovechá para tomar una decisión pendiente. Número de la Suerte: 8
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Una respuesta rápida y creativa puede sorprender positivamente a alguien. Tu capacidad para improvisar será especialmente valorada. Número de la Suerte: 34
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: Buen día para ordenar cuentas, documentos y compromisos. Cuanto más claro esté el tablero, más tranquilo te sentirás. Número de la Suerte: 10
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Necesitás coherencia en tus relaciones. Si algo te genera dudas repetidamente, observá el patrón en lugar de justificar cada episodio. Número de la Suerte: 24
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: La jornada favorece momentos placenteros y vínculos sencillos. Elegir lo que te hace bien puede ser suficiente para cambiar tu ánimo. Número de la Suerte: 17
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Una conversación estratégica puede abrir una posibilidad que hasta ahora no habías considerado. Escuchá incluso aquello que inicialmente no te convenza. Número de la Suerte: 28
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Día para mantenerte firme sin caer en terquedad. Ajustar una parte del plan no significa abandonar tus objetivos. Número de la Suerte: 15
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Tenés mucha energía disponible y necesitás direccionarla. Tomar una iniciativa concreta será mucho mejor que esperar a que otros se muevan. Número de la Suerte: 3
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: La empatía te permite comprender mejor a alguien cercano. Cuidá, sin embargo, de no asumir responsabilidades emocionales ajenas. Número de la Suerte: 19
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Tu voz tiene peso y podés influir fuertemente en una decisión. Utilizá ese poder con generosidad y visión de conjunto. Número de la Suerte: 43
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Hoy será conveniente actuar con discreción. Una situación todavía necesita tiempo antes de mostrarte todas sus variables. Número de la Suerte: 26
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