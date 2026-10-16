Número de la Suerte: 7

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Buen día para reuniones, contactos y conversaciones informales. Una persona nueva puede resultar mucho más interesante de lo previsto.

Número de la Suerte: 35

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: Una tarea necesita tu atención minuciosa y hoy tendrás la concentración necesaria. Resolverla bien te evita volver sobre ella después.

Número de la Suerte: 11

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Un vínculo importante necesita que expreses claramente qué esperás. La honestidad puede fortalecerlo mucho más que seguir suponiendo.

Número de la Suerte: 27

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Una energía de disfrute te invita a bajar exigencias. Compartir algo agradable con otros será especialmente reparador.

Número de la Suerte: 16

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Una oportunidad aparece donde antes sólo veías una obligación. Cambiar tu forma de mirar el asunto modifica también tus posibilidades.

Número de la Suerte: 32

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: El día recompensa el trabajo paciente y silencioso. Lo que construís sin llamar demasiado la atención puede terminar siendo muy sólido.

Número de la Suerte: 6

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Una situación despierta tu instinto protector y competitivo. Antes de reaccionar, comprobá que realmente exista una batalla que valga la pena.

Número de la Suerte: 29

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: Tu capacidad para suavizar tensiones será especialmente útil. Un pequeño gesto puede recomponer una relación que estaba algo distante.

Número de la Suerte: 13

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: La confianza personal continúa creciendo y alguien puede admirar tu determinación. Recordá que la verdadera seguridad no necesita imponerse.

Número de la Suerte: 41

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: La respuesta que buscabas aparece mediante una observación aparentemente insignificante. Confiá en tu capacidad para unir las piezas.

Número de la Suerte: 22