GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: La propuesta de hoy gira alrededor de organización económica. Podés aprovechar tu disciplina para abordar las situaciones cotidianas con mayor confianza. En vez de querer resolverlo todo, no te exijas controlar cada detalle; el objetivo es simplificar una tarea que parecía compleja. Si surge una conversación, procurá escuchar antes de responder. Números de la Suerte: 3, 25, 26

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Dedicar un momento a trabajo y colaboración puede resultar enriquecedor. La lealtad es una fortaleza, especialmente cuando la acompañás de paciencia y una mirada realista. Una buena orientación es sencilla: cuidá también tus propios límites, y date la oportunidad de construir confianza con acciones coherentes. Una pausa breve puede darte la perspectiva que necesitás. Números de la Suerte: 10, 14, 29

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Hoy conviene revisar cómo te relacionás con metas a largo plazo. Tu generosidad puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. En vez de querer resolverlo todo, equilibrá el dar con el recibir; el objetivo es disfrutar de las cosas simples. Elegir una sola prioridad te permitirá terminar el día con mayor satisfacción. Números de la Suerte: 3, 15, 18

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Hoy conviene revisar cómo te relacionás con descanso y disfrute. Podés aprovechar tu ingenio para abordar las situaciones cotidianas con mayor confianza. Recordá: observá los detalles antes de decidir; así vas a poder convertir una buena idea en un plan concreto. Lo cotidiano también ofrece oportunidades para aprender y crecer. Números de la Suerte: 24, 27, 36

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Dedicar un momento a proyectos y decisiones puede resultar enriquecedor. Apoyarte en tu constancia será útil para distinguir entre lo urgente y lo que realmente vale la pena. Una buena orientación es sencilla: respetá tus propios tiempos, y date la oportunidad de fortalecer lo que ya venís construyendo. Reconocer un pequeño avance es una buena forma de sostener la motivación. Números de la Suerte: 11, 19, 33

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Hoy conviene revisar cómo te relacionás con bienestar y hábitos. Tu valentía puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. Dale espacio a tus prioridades: evitá confundir entusiasmo con urgencia. Esto puede ayudarte a dar un paso decidido sin perder prudencia. Las decisiones compartidas mejoran cuando hay espacio para el diálogo. Números de la Suerte: 8, 10, 26

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: El clima simbólico del día invita a reflexionar sobre cambios y adaptación. Podés aprovechar tu diplomacia para abordar las situaciones cotidianas con mayor confianza. En vez de querer resolverlo todo, expresá tus necesidades con claridad; el objetivo es crear acuerdos sin resignar tu tranquilidad. Si surge una conversación, procurá escuchar antes de responder. Números de la Suerte: 13, 25, 26

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: La propuesta de hoy gira alrededor de conversaciones pendientes. La liderazgo es una fortaleza, especialmente cuando la acompañás de paciencia y una mirada realista. Una buena orientación es sencilla: escuchá las perspectivas ajenas, y date la oportunidad de inspirar a otros desde el ejemplo. Una pausa breve puede darte la perspectiva que necesitás. Números de la Suerte: 1, 2, 31

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Una mirada renovada sobre relaciones y comunicación puede darte claridad. Tu intuición puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. Dale espacio a tus prioridades: contrastá tus impresiones con hechos. Esto puede ayudarte a comprender una situación desde otra perspectiva. Elegir una sola prioridad te permitirá terminar el día con mayor satisfacción. Números de la Suerte: 3, 12, 26